L'annonce du cancer : l'étrange banalité du mal

Isabelle est maintenant en possession des éléments de sa vie à venir. Je file voir mon assistante, le téléphone en main, et lui demande de trouver une excuse pour renvoyer mon prochain patient à un autre rendez-vous. Par chance, c’est une consultation peu urgente. Je me cale dans mon fauteuil et suis pendu aux paroles d’Isabelle.

Incroyable, elle connaît son gynécologue depuis plus de vingt ans, et c’est en sanglotant qu’il s’adresse à elle.

Elle me dit même qu’une larme est peut-être venue s’attarder sur sa joue. Il lui annonce donc ce qu’elle savait déjà. Elle est atteinte d’un cancer du sein. Mais en prime, et l’origine de son faciès déconfit trouve sans doute là ses racines, il lui donne des précisions sur la nature du cancer diagnostiqué :

« HER2+++ 4,5 mm»

Quelques lettres, chiffres et signes qui signent une des formes les plus agressives de cette pathologie.

D’abord parce que ce cancer est +++ et que, de ce fait, il est la forme redoutable car très métastatique, mais ensuite parce que sa taille de 4,5 mm est très importante et permet de penser qu’il est installé depuis pas mal de temps.

Il est vrai que l’année précédente, lors de son contrôle annuel, les radiologues avaient eu quelques hésitations, finalement balayées par un nouvel examen le lendemain. Il est probable que le processus était déjà enclenché.

Le visage meurtri de son médecin se transforma progressivement en masque de combattant. Il fallait prendre le taureau par les cornes. Agir vite.

Dans le feu de cette action subite, Isabelle oublie mes précieux conseils et, d’ailleurs, il n’est pas exclu qu’elle n’ait, à ce moment, pas voie au chapitre.

Pas de tergiversations, le temps du flottement rugueux de l’annonce passé, le médecin va droit au but.

- Il n’y a pas d’hésitation, je vous dirige tout de suite vers le meilleur de tous, celui vers qui j’enverrais ma femme si cela lui arrivait.

Il prononce un nom compliqué qu’Isabelle ne mémorise pas et décroche instantanément son téléphone. Evidemment, impossible de joindre cette huile aussi facilement. Toutefois, le circuit des petits messages laissés aux bonnes personnes avec les bons codes fonctionne à merveille, et quelques minutes plus tard, un rendez-vous totalement improbable est proposé à Isabelle pour le soir même.

A ce moment, elle prend conscience qu’elle a rendez-vous avec cet OVNI dont je lui avais parlé et qui m’avait fait une telle impression pendant la nuit. Krishna Bentley CLOUGH…

C’était donc cela, ce nom que nous n’arrivions pas à retenir…

Aussitôt, un sourire plein de reconnaissance et d’espoir envahit son visage et elle conte à son médecin ma renversante rencontre télévisuelle de la nuit. Bien entendu, celui ci ne peut que confirmer le bienfondé de ces sensations et je sens dans la voix d’Isabelle tout le poids de cette bonne nouvelle dans le cortège des annonces pessimistes précédentes.