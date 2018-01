Les années passent, l’insatiable appétit de Mme Hidalgo pour la dette demeure

« Une dette flottante est un navire hypothéqué » écrivait Jean-Charles, humoriste, pointant, sans même pouvoir l’imaginer, la tragédie des finances de la Ville de Paris. À l’aube de l’année 2018, la cité capitale voit, en effet, ses cales budgétaires lentement mais sûrement envahies par les eaux sales de l’endettement. Et c’est dans un silence assourdissant que les capitaines de l’Hôtel de Ville jettent encore et toujours le vaisseau parisien vers les récifs des dépenses à l’efficacité douteuse, des emprunts systématiques & des budgets court-termistes.

Un endettement forcené et exponentiel : un navire à l’avenir hypothéqué

Si en apparence, la Ville de Paris semble insubmersible, se cache une tout autre réalité. Depuis près de 17 ans, en effet, une fuite en avant se poursuit inlassablement : celle de l’endettement. Année après année, budget après budget, le gouffre pélagique de la dette se creuse, étant passé de 1 milliard d’euros, en 2001, à 6, fin 2018. Pire encore, en l’espace d’un demi-mandat seulement, la majorité actuelle a réussi le sinistre & cynique exploit de peu ou prou doubler ce total (3,74 milliards en 2014 contre 6 en 2018) ouvrant dès lors d’inquiétantes perspectives pour l’avenir.

Face à ces accusations, la Maire de Paris répond que le taux d’endettement de la collectivité est inférieur à celui d’autres grandes villes françaises, comme Lille & Marseille. Soit, l’argument pourrait tel quel être recevable. Or, la question de la dette doit se poser non pas au présent, au regard de l’endettement brut, mais à l’avenir. L’enjeu fondamental ici est celui de la capacité de remboursement. Selon l’estimation de la CRC d’île de France, il faudrait à la collectivité 22 ans afin de résorber son passif, soit bien plus que les 11 et 7 années nécessaires respectivement à Lille & Marseille et même plus encore que le seuil d’alerte de l’endettement fixé à 12 ans par l’agence Standard & Poors. Il n’y a en conséquence aucun doute permis : la politique budgétaire de l’exécutif est et restera une impasse.

Dès lors, la promesse de ne pas augmenter les impôts ayant été faite – l‘exaspération fiscale ayant déjà atteint son paroxysme – l’exécutif a dû se résoudre à des mesures comptables d’urgence. Perception et comptabilisation en recettes annuelles des loyers demandés aux bailleurs sociaux. Démultiplication des prélèvements indirects et en premier lieu de ceux relatifs au stationnement - les recettes passeront cette année de 130 Millions d’euros à 334… En somme, tandis que gonfle paisiblement la dette, les facteurs d’instabilité s’accumulent et un état de satisfaction béate semble régner dans les bureaux de la Maire de Paris. Le risque existe, le risque est majeur, le risque est inéluctable & le risque pèse sur l’ensemble des parisiens.