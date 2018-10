"L’Année ordinaire de l'extraordinaire Olga" d'Anne Cortey et Marion Piffaretti : savoir profiter de la vie, à 3 ans déjà...

LIVRE ENFANTS

ALBUM-CALENDRIER JEUNESSE - DÈS 3 ANS

L’ANNÉE ORDINAIRE DE L’EXTRAORDINAIRE OLGA

de Anne Cortey & Marion Piffaretti

éd. Thierry Magnier

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Olga est une petite fille enjouée et très optimiste. Même si l’été est terminé et qu’il faut retourner à l’école, elle trouve toujours quelque chose de drôle à faire. Ses parents, ses frères, ses meilleurs amis et ses chats, voilà son petit royaume !

La vie est vraiment douce quand on la prend du bon côté !

POINTS FORTS

Présentée sous forme de calendrier, l’enfant découvre l’histoire d’Olga au rythme des saisons. Si il est patient, une page par date, et s’il est vorace, pourquoi ne pas tout dévorer d’un coup ? Avec des textes drôles et courts, laissant un maximum de place aux illustrations aux couleurs chaudes, l’enfant suit l’histoire et même peut s’en créer une en laissant son imagination parler grâce au talent de l’illustratrice.

Loin d’être idéalisée, l’aventure d’Olga est au contraire très réaliste et les moments de joie alternent avec les moments de peine sans jamais troubler l’ambiance tendre du récit. Olga est une héroïne qui reste très positive et même dans les moments les plus douloureux, elle garde à l’esprit que le bonheur est toujours accessible.

POINTS FAIBLES

Bien que conseillé dès 3 ans, la typographie est peut-être un peu petite pour une première lecture. Mais cela n’empêche en rien de profiter de ce joli album en compagnie de ses parents !

EN DEUX MOTS

On passe une très bonne année en compagnie d’Olga, où l’humour et les petits bonheurs sont présents à chaque page, sans jamais apporter une touche de moralité bien-pensante au récit. Profitons de la vie, avec ses larmes et ses rires !

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

- « Il y a des jours où je ne fais rien. Absolument rien. Des jours où je reste roulée en boule sur le lit. Mais ces jours de rien, mes oreilles entendent merveilleusement les bruits du dehors… »

- « J’effeuille l’un après l’autre les pétales (…) Ma robe est couverte de marguerites et je ne sais toujours pas si je suis amoureuse. C’est nul ! »

LES AUTEURS

- Anne Cortey est née en 1966 à Avignon. Après avoir expérimenté la librairie et l’édition, elle tente un jour l’écriture et depuis ne s’arrête plus ! Auteure et illustratrice, elle a collaboré avec de nombreux noms de la littérature jeunesse. Elle a publié près d’une trentaine de livres.

- Marion Piffaretti est née en 1978 à Saint-Etienne. Après des études d’illustration à l’école Émile Cohl, elle commence à illustrer des livres jeunesse en 2001. Elle travaille également pour la presse et a créer sa marque de doudous confectionnés par elle-même, « Merci Madame ».