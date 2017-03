"Un animal de compagnie" : on passe une soirée agréable, mais Veber peut mieux faire

THEATRE

UN ANIMAL DE COMPAGNIE

de Francis Veber

mise en scène : Francis Veber

Avec : Stéphane Freiss, Noémie de Lattre, Philippe Vieux et Dinara Droukarova

et avec la voix de Gérard Jugnot.

INFORMATIONS Théâtre des Nouveautés 24 boulevard Poissonnière 75009 Paris Réservations : 01 47 70 52 76 www.theatredesnouveautes.fr Du mardi au vendredi à 21h; le samedi à 16h30 et 21h. Jusqu'au 30 avril

L'AUTEUR

Francis Veber est l'auteur, au cinéma, de nombreuses comédies qui ont remporté un grand succès auprès du public: "Le Grand Blond avec une chaussure noire", "La Chèvre", "L'Emmerdeur", ...); et, au théâtre, de pièces célèbres comme " Le Dîner de cons", "Cher Trésor" ou "Le Placard".

THEME

Un couple, Christine – décoratrice –, Henri – journaliste –, marié depuis vingt ans. Il voulait un enfant, elle préférait privilégier sa carrière; et quand elle s’est décidée, c’était trop tard. Elle a alors demandé à Henri de lui offrir un Yorkshire pour compenser sa frustration. Lui, plein de ressentiment, est allé dans une animalerie et a acheté… un poisson rouge.

Est-ce qu’une créature aussi monotone et peu inattendue peut parvenir à ressouder un couple qui se défaisait ?

POINTS FORTS

- 4 excellents comédiens qui passent avec talent et énergie d'un monologue à des situations plus cocasses. L'histoire prend d'ailleurs un nouvel élan quand ils sont réunis tous les 4 sur scène. Mention toute particulière pour le jeu de Stéphane Freiss et Philippe Vieux.

- Pignon, le poisson rouge ! Il est le personnage central de cette comédie et c'est la vraie idée originale de la pièce. De plus, un effet technologie 3D et la voix de Gérard Jugnot permettent de lui donner entièrement vie.

- Francis Veber porte un regard acéré mais tendre sur le couple et l'effet du temps qui passe.

- Superbe décor. Est reproduit à merveille le salon d'un duplex parisien, cossu et décoré avec goût.

POINTS FAIBLES

- Des longueurs, particulièrement dans la première partie avec la succession de monologues (c'est-à dire des discussions avec Pignon). L'idée de faire entendre au public les pensées du poisson rouge était intéressante mais celui-ci ne dit rien de très palpitant.

- Si la pièce est globalement bonne, j'en attendais bien plus. L'écriture n'est pas à la hauteur des pièces précédentes de Francis Veber. Les répliques ne font pas mouche. On sourit mais on ne rit pas aux éclats.

EN DEUX MOTS

Les inconditionnels de Francis Veber seront probablement, comme moi, déçus de ne pas découvrir une pièce du même niveau que les précédentes.

L'histoire est néanmoins bien ciselée; et elle est interprétée par de formidables comédiens qui nous font passer, quand même, une soirée agréable.

RECOMMANDATION : BON