"L'Angoisse du Roi Salomon" : Gary, royalement servi

THEATRE

L’ANGOISSE DU ROI SALOMON

D’après le roman de Romain Gary (Emile Ajar)

Adaptation et mise en scène : Bruno Abraham-Kremer et Corine Juresco

Avec Bruno Abraham-Kremer

INFOS & RESERVATIONS

Jusqu' au samedi 17 février

Théâtre du Petit Saint-Martin

17, rue René-Boulanger, 75010 Paris

Du mardi au vendredi à 20h30 ; samedi à 16h30 et 20h30.

Réservatons: 01 42 08 00 32 /www.petitstmartin.com.

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THÈME

Jean, chauffeur de taxi de 25 ans, rencontre à l’occasion d’une course boulevard Haussmann, l’élégant Salomon Rubinstein, octogénaire et roi du prêt-à-porter, qui met sa fortune au service de l'association SOS-Bénévoles, association qu’il a fondée pour venir en aide à la détresse humaine, et parce que « Dieu ne daignait pas s’en occuper et qu’il fallait Lui donner une leçon en assurant l’interim ».

POINTS FORTS

- Bruno Abraham-Kremer incarne à lui seul les différents personnages de cette fable, hauts en couleurs, avec une force jubilatoire.

- La mise en scène et l’habileté de la scénographie créent un rythme intense et servent parfaitement ce récit qui empreinte aux contes, magnifié par la bande-son de Mehdi Ahoudig.

- Dès la première minute et jusqu’à la fin du spectacle, on se laisse emporter avec bonheur dans cette fresque historique, populaire et altruiste. Au sommet de son art, Bruno Abraham-Kremer nous plonge dans les aventures et la fantaisie de personnages qu’il campe avec finesse et humanité.

POINTS FAIBLES

Je n’en vois pas.

EN DEUX MOTS

Avec humour, ironie et truculence, Romain Gary aborde dans cette fable des thèmes aussi graves que l’angoisse de la mort, la solitude de la vieillesse, la pitié et le pardon. Le Roi Salamon proteste avec rage et colère contre tous ceux qui oseraient lui interdire les plaisirs de la vie et surtout contre Dieu, absent et indifférent aux détresses humaines. Dieu qu'il a choisi de provoquer en le remplaçant, puisqu'il fait si mal son travail…

Romain gary aborde également avec subtilité le thème de la pitié, lorsque Jean entretient une liaison avec Cora Lamenaire, ancienne chanteuse réaliste de soixante-cinq ans que le Roi Salomon a jadis aimé...Jean couche avec elle par pitié, certes, mais une pitié sincère et humaniste, soucieuse du bonheur de Cora. Très loin de la « Pitié dangereuse » dépeinte dans le roman de Stephan Zweig. Cette pitié hypocrite et vaniteuse qui pousse un officier dans les bras d’Edith, jeune fille paraplégique, dont il restera prisonnier jusqu’au drame inéluctable.

UN EXTRAIT

Ou plutôt trois :

- « Je tiens à vous dire, mes jeunes amis, que je n'ai pas échappé aux nazis pendant quatre ans, à la Gestapo, à la déportation, aux rafles pour le Vél' d'Hiv', aux chambres à gaz et à l'extermination pour me laisser faire par une quelconque mort dite naturelle de troisième ordre, sous de miteux prétextes physiologiques. »