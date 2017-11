Les Anglais de Londres élaborent désormais des scénarios d’annulation du Brexit

Un rêve ou un projet pour les uns, un cauchemar ou un fantasme pour les autres. Toujours est-il que les bureaux d’analyse financière et de prévisions économiques de Londres concoctent des scénarios de rupture, souvent à la demande de leurs clients, banquiers et gérants de patrimoine. A noter aussi que les jeunes, et particulièrement les jeunes de moins de 30 ans qui avaient voté contre le Brexit, croient eux aussi à des possibilités de retour en arrière.

Le désordre actuel, l‘embarras du gouvernement et la dégradation de certains indicateurs alimentent cette spéculation. A moins que ce ne soit l’inverse. La spéculation politique ayant fragilisé le pouvoir, la négociation s’enlise. D’autant plus que pendant des mois, on a cru à Londres que le gouvernement obtiendrait des concessions de la part des européens. Des concessions qui leur auraient permis de sortir de l’Union européenne sans pour autant abandonner la plupart des avantages qu’ils avaient, et qu’ils pourraient conserver, notamment le fameux passeport européen qui donnait aux entreprises étrangères installées en Grande Bretagne le droit d’accéder au marché de l’Union européenne.

Le tout sans conserver les inconvénients.

En fait, les membres de l’Union européenne sont restés unis sur une position claire qui impose à la Grande Bretagne de quitter ou de rester. Michel Barnier a eu l’habileté de protéger des positions communes et de les expliquer sans provocation. Même les pays d’Europe qui auraient pu être tentés par une solution plus conciliante et qui souhaitent maintenir une relation privilégiée avec la Grande Bretagne n’ont pas bronché. C’est notamment le cas de l’Allemagne qui est restée campée sur la ligne officielle de Bruxelles.

La position des européens ne bougera pas. Dans le climat actuel, l'Union européenne ne peut pas laisser croire que certains Etats membres pourraient avoir des conditions particulières, parce qu’elle serait l’objet de demandes identiques. De la part de la Catalogne, par exemple, serait légitime à demander une adhésion directe à l’Union européenne ; de l’Ecosse, pourquoi pas, sans parler de certains landers allemands ou certaines régions italiennes. La Commission européenne ne peut pas se retrouver à gérer des demandes d’adhésion régionale ce qui reviendrait à démonter systématiquement l’autorité des Etats-Nations. L’Union européenne est une union d’Etats, l’Union européenne ne peut pas prendre le risque de court-circuiter les gouvernements, pas plus qu‘elle ne peut accepter des régimes dérogatoires comme celui que les anglais réclament.

Par conséquent, les anglais opposés au Brexit se plaisent à rêver d’une annulation de la procédure qui découle, rappelons-le des résultats du referendum du 23 juin 2016 qui avait été proposé par David Cameron.

Les scénarios d’annulation sont de plus en plus publics, la presse s’en fait l’écho et Bloomberg en a donné cette semaine les détails. Tous les scénarios d’annulation sont construits sur un préalable : le départ de Theresa May. Comme son prédécesseur, David Cameron, Theresa May avait décidé d’organiser des élections anticipées en juin dernier parce qu‘elle pensait obtenir une majorité claire, pour ou contre le Brexit.