Angela Merkel saura-t-elle résister à la manière dont l'extrême droite allemande tente de l'incriminer pour les morts de Berlin ?

Josephine Huetlin pour The Daily Beast

BERLIN. La nuit précédent Noël sur la ligne de métro U8 de Berlin entre les quartiers centraux de Kreuzberg et Neukölln, un groupe d'adolescents vêtus de parkas rodent en cherchant des histoires.

Descendus à la station de Schönleinstraße, ils repèrent un homme ivre de 37 ans dormant sur un banc en acier. Ils décident de mettre le feu à ses vêtements et aux papiers qu'il utilisait comme couverture.

Des passants se précipitent pour éteindre les flammes, sauver la vie de l'homme et le peu qu'il posséde. C’est un triste événement, mais pas extraordinaire. Les Berlinois ont longtemps appelé la ligne U8 "Heroin Express" et elle connaît son lot de délits. Il n'est pas inhabituel que certains passagers se conduisent mal sur d'autres lignes des transports en commun de Berlin. Il y a quelques semaines une caméra a filmé un homme faisant tomber une femme à coups de pieds dans une volée d'escaliers alors qu'elle lui tournait le dos.

Pourtant, des jeunes mettant le feu à un sans-abri, la veille de Noël, cinq jours après l’attaque de Berlin avec un camion qui a massacré 12 personnes sur un marché de Noël, était troublant, même pour une ville qui aime se vanter de sa dureté

Puis, le lendemain, la police a arrêté les coupables, et le sort a voulu, qu’ils soient tous venus en Allemagne en tant que réfugiés : six venant de Syrie et un de Libye.

"Ces gens n’agissent pas ainsi parce qu'ils sont des réfugiés, mais parce qu'ils sont jeunes et brutaux" dit le Commissaire en charge des étrangers'de Berlin au quotidien Berliner Zeitung. Au même moment, un travailleur social prend la parole pour souligner que la majorité des attaques violentes contre les sans-abris au cours des deux dernières décennies en Allemagne sont venus de gens de droite. Le motif étant généralement une sorte de haine pour ceux qui sont rejetés par la société.

Mais, bien sûr, l’affaire n’en est pas resté là.

***

Le soir du réveillon du Nouvel An, des dizaines de policiers vérifient les sacs et confisquent les pétards des fêtards trop enthousiastes dans tout le pays, et la chancelière allemande, Angela Merkel, prononce son discours télévisé annuel, apparaissant à la nation dans une tenue chatoyante, à la place du blazer habituel, complétée par un arbre de Noël à l'arrière-plan. Mais ses paroles sont plus sérieuses que jamais.

L’année qui se termine a été pleine "d’épreuves difficiles" dit -elle. Oui, c’est particulièrement choquant quand des gens qui "disaient vouloir trouver la sécurité dans notre pays" commettent des attaques terroristes. Mais il est "juste et important" d’accueillir ceux qui ont besoin de protection. En demandant que chacun reste "confiant", elle promet que son gouvernement prendra "les mesures politiques et juridiques nécessaires".

Lorsqu’un migrant clandestin tunisien, Anis Amri, a assassiné 12 personnes au volant d'un camion dans l'un des plus grands marchés de Noël de la capitale le 19 décembre (et avant que d’inquiétantes faiblesses des services de sécurité allemands aient été mis en lumière), Merkel a été accusée d’avoir mis sa capitale et toute l'Europe à la merci du terrorisme. Une thèse avec laquelle la plupart des Allemands sont en désaccord.