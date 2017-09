Angela Merkel réélue en Allemagne : et maintenant quoi pour l'Europe... et pour Emmanuel Macron ?

Atlantico : Emmanuel Macron dévoilera ses propositions pour une réforme de l'Europe le 26 septembre à la Sorbonne, une date qui avait été choisie pour faire suite aux élections générales allemandes de ce 24 septembre. Maintenant que ces résultats sont connus, que peut-on attendre d'Emmanuel Macron ? Quelle est sa marge de manœuvre ?

Jérôme Vaillant : Les résultats des élections législatives sont effectivement maintenant connus, ils confirment qu’Angela Merkel reste maître du jeu pour former une coalition gouvernementale mais on ne sait toujours pas de quels partis celle-ci sera faite. En effet, les résultats du 24 septembre représentent un séisme de moyenne ampleur qui bouleverse passablement le paysage politique allemand. Ce n’est pas tant l’entrée – attendue - de l’extrême droite populiste représentée par l’AfD ou même son score – plus inattendu – de 13% qui importe, mais le fait qu’au vu de sa défaite (-5 points de pourcentage par rapport à 2013), le SPD a décidé de faire désormais partie de l’opposition et donc de ne pas entrer dans une nouvelle grande coalition.

Par ailleurs, le parti de la chancelière perd pour sa part 8,5 points de pourcentage. En d’autres termes si le SPD a reçu une claque, la CDUI/CSU et la chancelière ont au moins reçu une gifle. La seule chose qui plaide en leur faveur est que, avec 33% des suffrages, la CDU/CSU demeure le parti le plus fort au sein du Bundestag et qu’aucun gouvernement ne peut être formé sans elle. Si Merkel reste maître du jeu, c’est à partir d’une position affaiblie qui, de plus, ne laisse guère à celle-ci le choix de ses partenaires comme elle pouvait l’espérer avant les élections. Alors, tout serait clair ?

Angela Merkel ne peut actuellement envisager de négocier qu’avec les Libéraux et les Verts une coalition dite aux couleurs de la Jamaïque (le noir pour les chrétiens-démocrates, le jaune pour les libéraux et le vert pour … les Verts). C’est la seule combinaison arithmétique en mesure de lui fournir une majorité parlementaire, mais ces deux partenaires s’opposent sur de nombreux points et semblent même avoir pris un malin plaisir pendant la campagne électorale à souligner leurs différences voire leurs oppositions : la politique fiscale, la défense de l’environnement, la politique migratoire, etc… Les deux partis au moins se conçoivent comme les défenseurs des droits de l’homme et sont pro-européens, mais ils divergent sur la politique économique de l’Europe et sa politique de défense.

Edouard Husson : Une perte de huit points pour la CDU/CSU et de cinq points pour le SPD. Soit 13 points perdus pour la coalition sortante. C'est considérable. En ce qui concerne Madame Merkel et Horst Seehofer, le chef de la CSU (la soeur bavaroise de la CDU, qui n'atteint, semble-t-il que 39% des voix alors qu'elle était habituée à la majorité absolue), on peut parler de défaite sévère. Merkel et Seehofer ont enfreint la vieille règle édictée par Franz Josef Strauss, l'ancien Ministre-Président bavarois et l'un des pères fondateurs de la République Fédérale: "Il ne doit émerger aucune force politique à droite de la CDU/CSU". Angela Merkel a tellement déplacé son parti vers la gauche de l'échiquier qu'elle a certes pris des voix au SPD mais elle en a perdu plus encore sur sa droite; et Seehofer paie très cher de ne pas s'être opposé plus à la politique des réfugiés alors qu'il en avait envie.