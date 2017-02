Andrew Jackson, le président américain dont l'histoire indique comment pourrait finir la présidence Trump

En Histoire des idées politiques il convient de ne pas confondre l'héritage, la succession et la tradition avec ce qui s'avère trop souvent relever de la récupération opportuniste, de la référence obligée, voire de la reconstitution tantôt sincèrement paranoïaque, tantôt franchement déloyale. Mais il est aussi des filiations politiques qui savent s'imposer assez immédiatement à l'esprit, en particulier quand celles-ci sont explicitement revendiquées alors mêmes qu'elles seraient loin de participer d'un consensus mythologique national.

Elles s'incarnent dans des gestes, des discours mais plus volontiers encore dans des images. Ici il est question d'une double image ou plutôt d'une mise en abîme d'une image : celle du Président Jackson et celle du Président Trump devant celle du président Jackson.

La décision de Donald Trump, nouvellement investi à la magistrature présidentielle, d'honorer le célèbre Bureau ovale de l'effigie d'Andrew Jackson, alors même que celle-ci disparaissait précisément des billets de vingt dollars l'année même de son élection au profit d'Harriet Tubman (surnommée la Moïse noire), héroïne de la cause anti-esclavagiste, ne pouvait que valider l'image que le candidat devenu président s'était efforcé de donner de lui même ces derniers mois : le champion de dérapages politiquement incorrects savamment exécutés en direction d'une Amérique blanche tout à la fois inquiète, humiliée et revancharde. Lors d'un discours tenu en l'honneur du Vice-président Pence, le président s’enorgueillit de ce que ses supporters lui confiaient : "there hasn't been anything like this since Andrew Jackson" ; il semblerait par ailleurs que le quarante-cinquième président des États-Unis ait plusieurs fois exprimé – dans des cercles plus ou moins larges – sa grande admiration pour son prédécesseur.

On attendra tout de même un peu, pour un homme qui fut essentiellement versé dans les affaires immobilières, la télé-réalité et l'utilisation intempestives des réseaux sociaux, l'expression d'une véritable doctrine politique et constitutionnelle, dût-elle demeurer à l'état de pratique ; mais sa volonté – ou la volonté de ceux qui le conseillent – d'inscrire son mandat sous le regard d'Andrew Jackson est évidente.

Andrew Jackson au Bureau ovale

Le septième président des États-Unis passe pour une figure essentielle – en tout cas fondatrice - du populisme américain ; une sensibilité politique, sinon un courant de pensée, assez marginale dans une culture politique et juridique profondément libérale qui vénère sa propre constitution, qui n'appréhende pas les inégalités sociales comme illégitimes a priori et dans laquelle l'essentiel du marché des idées est absorbé - et en quelque sorte digéré - par les deux grands partis, eux-mêmes contrôlés par une élite économique et culturelle formée dans les grandes universités de l'Ivy League. Le People's Party, issu des ligues agrariennes de la fin du XIXe siècle, et plus proche de nous le Tea Party, marquèrent sans doute la vie politique américaine ; mais enfin ils sont restés, en dépit de leurs succès, des mouvements de protestation. Andrew Jackson, lui, exerça le pouvoir, le temps de deux mandats, entre 1829 et 1837.