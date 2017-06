Ancien ministre/député/collaborateur cherche job : quel avenir professionnel attend les battus de la saison politique meurtrière 2017 ?

Atlantico : Quelles sont les chances, pour ces anciens élus, de se "réinsérer" dans une activité professionnelle ? De la compétence ou du réseau, sur quels atouts ces élus peuvent ils le plus compter ?

Abel François : Il est délicat de faire des généralités car il est difficile de définir (de compter et donc d’étudier) les professionnels de la politique. Juridiquement seuls parmi les élus, les parlementaires sont des professionnels. En effet, sauf rares cas, ils ne peuvent exercer une autre profession durant leur mandat. La qualité de la réinsertion dépend entièrement de la profession exercée avant le mandat. Les professions libérales fortement réglementées comme par exemple les notaires ou les pharmaciens retournent à leur activité initiale sans aucune difficulté.

De la même manière, les fonctionnaires retrouvent leur corps d’origine éventuellement en ayant accumulé de l’ancienneté et des droits à la retraite. C’est beaucoup plus difficile pour les professions ou les statuts pour lesquels les actifs économiques ou la source de revenus diminuent ou disparaissent durant la période de professionnalisation politique. C’est le cas pour les salariés qui ne retrouvent pas nécessairement un poste. De plus, la différence de revenu entre l’indemnité politique perçu et les salaires sont également une source de difficultés et peuvent expliquer par exemple que les carrières politiques étaient plus longues pour les quelques ouvriers ou agriculteurs encore présents dans les assemblées dans les années 90. De plus, ces différences entre profession et statuts sont une des explications du constat que ce sont les professions qui permettent les sorties de la politique les plus faciles qui sont aussi les plus présentes parmi les parlementaires.

Si maintenant on pense plus généralement aux professionnels de la politique au sens des individus n’ayant exercé que des fonctions politiques sans avoir un statut particulier, il y a en gros trois possibilités. Premièrement, préparer en amont sa réinsertion et ne pas attendre une sanction électorale, par exemple en utilisant les possibilités offertes de nomination à la discrétion du pouvoir exécutif dans les corps de la haute fonction publique ou dans une structure paraétatique locale nationale ou internationale, ou encore développer des compétences très spécifiques qui pourraient être valorisées sur le marché du travail. Cela demande d’anticiper sa sortie de la vie politique ce qui peut paraître inenvisageable pour certains élus.

Deuxièmement, s’il s’agit d’une sortie définitive de la vie politique, généralement elle a lieu lorsque les cotisations retraite en tant qu’élus et éventuellement hors des mandats électifs le permettent. Ceci est rendu possible par des régimes de cotisation retraite spécifiques en particulier pour les parlementaires, qui malgré quelques réformes restent plus favorables. C’est ce qui explique par exemple que l’âge moyen d’entrée à l’assemblée nationale est éloigné en moyenne de deux mandats électoraux de l’âge moyens de la retraite, deux mandats étant la moyenne de présence à l’Assemblée Nationale. En d’autres termes, cette question de la sortie et du risque lié à la professionnalisation politique est intégrée par les députés dans leur choix de basculer dans une activité exclusivement politique.