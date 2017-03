Analyse de la rencontre Trump / Merkel : mais où part l’Occident maintenant qu’il est dirigé par un aigle à deux têtes ?

Atlantico : Angela Merkel et Donald Trump apparaissent, en l'état, comme les deux principaux leaders du monde occidental. Cependant, leurs positions diffèrent largement sur un grand nombre de sujets (économie, société, politique, etc.), de même qu'au plan des valeurs que l'un et l'autre veulent incarner. Dans ces conditions, quelle orientation ce couple peut-il faire prendre à l'Occident ?

Edouard Husson : Je ne partage pas cette vision des choses. Les deux leaders du monde occidental, en ce moment, sont Trump et Theresa May. Ils viennent d'arriver à la tête de leur pays. Ils tiennent solidement la barre. Madame Merkel est depuis dix ans au pouvoir. Et, en dix-huit mois, elle vient de perdre la main sur beaucoup de sujets. Elle a complètement raté l'opération d'accueil des réfugiés en la gérant en solitaire, sans se concerter avec ses partenaires européens et en laissant les Allemands, sur le terrain, inventer, sans soutien, les moyens d'un accueil d'urgence.

Sa gestion catastrophique de la crise des réfugiés a largement causé le basculement de quelques pourcents des voix qui a permis la victoire du Brexit. Elle s'est enfermée dans une impasse diplomatique avec la Russie dont elle ne sait pas comment sortir, étant obligée de laisser la main à Sigmar Gabriel. Madame Merkel a perdu le soutien de l'Europe centrale. Elle est détestée en Europe du Sud. Et - là sans qu'elle y soit pour rien - qu'il s'appelle Macron ou Fillon, elle aura affaire, dans quelques semaines, à un président français relativement faible politiquement, peu à même de l'aider à relancer la construction européenne. Elle arrive donc à Washington en position de faiblesse. Nous en avons la confirmation dans le fait que Trump a largement dialogué avec la presse, en présence de Merkel, de sujets de politique intérieure. Alors, oui, effectivement, cela doit faire drôle à Merkel de se retrouver en face d'un président qui aimerait sans aucun doute mieux s'entretenir avec des représentants du parti populiste Alternative für Deutschland (AfD) qu'avec elle. C'est pourquoi je ne crois pas que nous allons assister à l'émergence d'un duo Trump-Merkel. Les relations germano-allemandes vont largement être déterminées par des enjeux économiques.

Peut-on envisager que la chancelière allemande et le président américain puissent parvenir à surmonter leurs dissensions ? Sur quels sujets cela pourrait-il être le plus facile ? A l'inverse, sur lesquels cette entreprise pourrait-elle s'avérer beaucoup plus compliquée, voire impossible ?

Angela Merkel, c'est le monde néo-libéral d'hier. Trump représente l'avènement d'un néo-protectionnisme qui s'appuie sur un puissant mouvement populiste. Nous sommes dans une période très curieuse, qui défie nos catégories mais qui n'est pas sans précédent historique. Au lendemain des guerres napoléoniennes, la gauche européenne était belliciste, avait la nostalgie des guerres de la révolution et de l'Empire tandis que la droite conservatrice était préoccupée avant tout par les questions intérieures. Aujourd'hui tous les néo-libéraux et "néocons" en veulent à Trump de ne pas vouloir faire la guerre en Russie ou en Syrie. Merkel a été portée par un système occidental fondé sur ce que les marxistes appelaient autrefois "l'impérialisme américain", fondé sur la manipulation du libre-échange, la planche à billets de la Fed, le complexe militaro-industriel et les capacités de surveillance inégalées de l'Etat américain, permises par la révolution numérique.