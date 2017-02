"Les amoureux" : pour le texte lui-même, petit joyau de l'amour à l'italienne

Accueillie aux Etats-Unis comme une héroïne, 34 ans après la mort de Staline, Svletana ne réussira jamais à devenir une femme heureuse. Le passé et l'image de son père avaient trop de poids.

La France pourrait devenir la nouvelle star de la division des pays dits "Titanic". Cette ligue constituée de paquebots magnifiques qui finiront, malgré leurs atouts, leur superbe, au fonds de l’océan des espoirs déchus, coulés par une minorité aveugle, endogame et autocentrée qui aura réussi par simple égoïsme à tuer ses plus beaux atouts.

Quelle étrange question… Le Revenu Universel est tout miel. Avec Benoît Hamon, il permet d’ "éradiquer la grande précarité et de contribuer à définir un nouveau rapport au travail et au temps libre… On sera moins salarié qu’avant… Le revenu universel, c’est la nouvelle sécurité sociale". Depuis, la proposition est partout, des philosophes libéraux (Gaspard Koenig) à l’extrême gauche, en passant par le Républicain Frédéric Lefebvre.