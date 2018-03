"L’amour après" : une admirable leçon de vie

LIVRE

« L’amour après »

de Marceline Loridan-Ivens, avec Judith Perrignon

Ed. Grasset

162 pages

16 €.

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

>THEME

Jeune fille de 14 ans, elle a été déportée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les camps de la mort, Auschwitz, Birkenau… Elle en reviendra sans son père qui avait été déporté en même temps qu’elle. Survivante, aujourd’hui à 89 ans… « Mon corps de femme s’est dessiné en même temps qu’il était condamné. A Auschwitz. Que faire de lui ensuite puisque j’avais survécu ? Serait-il capable de désir, de plaisir… D’aimer tout simplement ? », s’interroge l’auteure qui, un jour, plonge dans une vieille valise.

Elle en sort des listes de livres, des billets de spectacles, des mots griffonnés. Des lettres, aussi. Des lettres d’amour. Ecrites avant-hier, hier par les hommes qui l’ont aimée, qu’elle a aimés. Par d’autres qu’elle a simplement croisés. La liste est longue, et alors ? Il y a Francis Loridan, son premier mari, l’écrivain Georges Perec, le sociologue Edgar Morin, Jean tellement plus jeune qu’elle, le documentariste Joris Ivens, son deuxième mari de trente ans son aîné… et aussi Freddie rescapé comme elle, Camille beau comme Brando…

A 20 ans, Marceline Loridan-Ivens est revenue à la vie. Survivante à Saint-Germain-des-Prés, dans les premières années 1950, elle vit l’aujourd’hui. Pour (tenter de) gommer l’horreur du passé. Pour « continuer », comme le lui suggérera un jour une psychanalyste ? Mais le corps, lui, a-t-il oublié ? Peut-il seulement oublier ?

En ouverture de « L’Amour après », l’auteure rappelle les mots du fondateur de la psychologie analytique, C.G. Jung : « La vie non vécue est une maladie dont on peut mourir ».

Au fil des pages, les souvenirs du temps passé et les événements du temps présent s’enchaînent. On devine qu’elle a connu, au moins une fois, peut-être même une seule fois, le véritable amour, le grand amour. Ce fut avec Joris Ivens.

>POINTS FORTS

-Un grand et beau texte sur le corps, sur l’amour, sur l’apprentissage de la chose amoureuse, sur la réappropriation du corps après un passage dans les camps de la mort.

-Le tourbillon d’une vie ponctuée par les mots « horreur », « humiliation », « corps », « désir », « amour »… On lit, pris par l’émotion : « Je fuyais mon propre corps, sa mise à nu, à jamais associée pour moi à l’ordre d’un nazi », ou encore : « Il n'y eut après les camps, plus aucun donneur d'ordres dans ma vie ».