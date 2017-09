Amis Français, regardez vers Londres, c'est le moment!

Londres,

Le 24 septembre 2017,

Mon cher ami,

Un peu de "Schadenfreude" ne peut pas nuire!

Vous connaissez ce mot allemand: "Schadenfreude", la satisfaction , sinon la joie, que nos cousins d'au-delà du Rhin éprouvent quelquefois quand ils voient leur ennemi dans la panade. La joie, légitime ou non, que l'on éprouve devant le malheur d'un impudent ou d'un méchant personnage est à vrai dire un réflexe bien universel. Et nos amis allemands savent combien l'envie (Neid) est une tentation qui ronge leur corps social: ils ont noté avec lucidité, dans leur vocabulaire, que l'envieux peut quelquefois faire preuve de triomphalisme.

A vrai dire, c'est plutôt une détestation tenace que m'a toujours inspirée Madame Merkel.

Je n'ai jamais supporté qu'elle trahisse à ce point l'esprit conservateur qui a fondé le parti chrétien-démocrate allemand. Adenauer, premier chancelier de la République Fédérale après la Seconde Guerre mondiale et Franz-Josef Strauss, l'extraordinaire Pater Bavariae (père de la Bavière) des années 1950 aux années 1980, ont créé une famille politique solide, s'appuyant sur le meilleur du patriotisme, des valeurs familiales et de l'esprit d'entreprise. Je ne partageais pas la vision fédéraliste européenne d'Helmut Kohl mais je ne vois pas qu'il ait trahi le pacte fondateur du conservatisme allemand. Tout ceci aura été mis à bas, en moins de vingt ans, par "Angie". Elle a déraciné son parti du centre-droit pour l'emmener vers le centre-gauche. Une politique d'accueil de réfugiés mal pensée (2015), une sortie intempestive de l'énergie nucléaire (2011), une politique européenne désastreuse qui aboutit à la "mezzogiornification" de l'Europe du Sud (depuis 2009): ce ne sont que quelques-uns des motifs que j'ai d'aborrher cordialement cette femme. Au fait, savez-vous ce que je lui pardonne le moins? Moi l'Anglican et descendant de Juifs italiens, je ne lui pardonne pas l'hostilité qu'elle a plusieurs fois ouvertement affichée vis-à-vis du pape Ratzinger: non seulement parce que je ne trouve rien de plus stupide que de ne pas s'appuyer sur un pape allemand quand on est le chef du gouvernement allemand; mais aussi parce que cet homme voulait ramener la beauté et la solennité dans le culte romain et avait le sens du sacré. En le critiquant publiquement "Angie" allait démagogiquement dans le sens de tous ceux qui veulent expulser la beauté et la transcendance du monde moderne.

Alors, oui, j'éprouve une certaine "Schadenfreude" ce soir. Voir Madame Merkel à huit points en-dessous de son score de 2013 me semble être une rétribution méritée pour celle qui a oublié le précepte de Franz Josef Strauss selon lequel il ne devait émerger aucune force politique à droite de la CDU et la CSU. C'est surtout Horst Seehofer, le ministre-président de Bavière et chef de la CSU, qui paie justement sa lâcheté depuis l'automne 2015. Il a maugréé contre la politique merkelienne d'accueil bâclé d'un million de réfugiés mais il n'a jamais eu le courage de s'y opposer. L'Histoire ne pardonne rien aux poltrons.