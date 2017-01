The Americans, de la série de Netflix à la réalité : le manuel du KGB pour recruter des Américains

The Daily Beast par Michael Weiss

« En étudiant les Américains, notre service basé en Italie a identifié un certain nombre de lieux visités par les Américains qui travaillent dans des installations qui sont des cibles intéressantes pour notre service de renseignement. Il a été possible de déterminer que les Américains fréquentent systématiquement les mêmes bars, restaurants et lieux de loisirs. Les Américains se sentent presque à la maison dans ces lieux : Ils boivent beaucoup, se comportent de manière très libre et chantent fréquemment.

Les femmes américaines, surtout les épouses des Américains qui sont en déplacement pour une affectation temporaire, boivent et ont des relations avec d'autres hommes ».

Il y a quelque chose de presque rassurant dans cette observation, trouvée dans un vieux manuel du KGB sur le recrutement des agents américains, tant à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis.

Mis à part le stéréotype de bourgeois rustre qui s’ennuient bruyamment à l’étranger, alors que nous sommes dans une Guerre Froide 2.0 c’est un rappel utile de la difficulté qu’ont les espions russes à comprendre la vie des autres.

Aujourd'hui, les agents envoyés par Moscou sont susceptibles de porter des montres Breguet, d’avoir des comptes offshore, et d'éduquer leurs enfants avec l'élite dans des internats suisses. Ils voyagent en bateau ou en jet privé pour rencontrer des PDG, et magnats de l’immobilier à Davos, Chicago ou New York.

Mais ce n’a pas été pas toujours comme ça. Il fut un temps, ou les agents du KGB étaient des serviteurs silencieux de l'Etat, ils ne le dirigeaient pas comme aujourd’hui.

Seuls 100 exemplaires de ce manuel intitulé "La pratique du recrutement des Américains aux États-Unis et dans des pays tiers" ont été imprimés. Il a été obtenu au cours de l'ère Brejnev par un service secret occidental. Il est paru dans le magazine Reader’s Digest en supplément d’une histoire du KGB, signée John Barron en 1974. Il a été publié "en conformité avec le plan de travail de rédaction et la publication de l'école n°101, approuvé par la direction du Chef du Directorat du KGB sous le contrôle du Conseil des ministres d’U.S.S.R." Les auteurs sont Y.M. Bruslov, N. S. Skvortsov, L.A. Byzov, V. M. Ivanov et N.G. Dyukov, aucun n’est devenu particulièrement célèbre, peut-être parce qu’ils ont sagement suivi leurs propres conseils.

Même si la prose de ce texte historique peut paraître guindée ou superficielle, elle montre quand même les outils et les talents de manipulateurs des agents de l’Est, décrits par leurs concepteurs. Le style a peut-être changé mais pas la substance.

Par exemple, la listedes cibles pour "recruter un agent" aux États-Unis continue d'être ce qu'elle était autrefois. Les cibles les plus recherchées sont les membres du Conseil national de sécurité du Président. Intéressants mais plus abordables sont les fonctionnaires du Département d'Etat (qui, sous l'administration de Roosevelt, ont été infiltrés par des taupes soviétiques, telles que Alger Hiss), du Pentagone, du CIA et du FBI, des grandes institutions financières ou industrielles, sans oublier les collaborateurs des centres scientifiques, les partis politiques, le commerce les syndicats et les médias.