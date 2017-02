Ambitieux, authentique, envoûtant mais pêchant par l'interprétation

Elle suit son conseil tout en continuant de travailler sur les décors de différents films. Elle rencontre ainsi le producteur Humbert Balsan. Moment déterminant qui va sceller une collaboration sans faille : Y’aura t’il de la neige à Noël ? (1996), Victor…pendant qu’il est trop tard (1998), Martha…Martha (2001), Il sera une fois (2006).

Après le décès d'Humbert Balsan, Sandrine Veysset se replie sur la peinture et les collages. Mais l’appel des salles obscures est le plus fort. Elle en reprend le chemin et réalise une série de courts métrages pour Jeanne Moreau : Le tourbillon de Jeanne (2011).

L’Histoire d’une mère (2016) signe son grand retour au long qui devrait être suivi deLa joie de vivre, avec Audrey Tautou et Roschdy Zem

THEME

Fille-mère, Neige vit dans une ferme bordant une forêt et un lac, avec sa mère Héloïse, une femme bourrue, et Louis, son jeune fils mutique. Quand elle ne livre pas les broderies faites main d’Héloïse ou les produits de leur petite ferme, Neige joue avec Louis et lui raconte Histoire d’une mère d’Andersen, la quête d’Angèle pour retrouver son fils mort.

Bientôt, elle se sent attirée par Piotr, un jeune Polonais qu’Héloïse a guéri d’une grave brûlure grâce à ses dons de magnétiseuse et qui, en guise de paiement, lui répare une vieille voiture.

Cette attirance agace Héloïse qui craint que Neige finisse de nouveau enceinte et seule. Cette lourde atmosphère jointe au mariage du fils de riches bourgeois vivant dans un château proche amènent Neige à rêver d’Angèle et à s’y identifier…

POINTS FORTS

D’entrée, on est frappé et charmé par l’authenticité et la justesse de ton se dégageant de l’univers rural dans lequel se déroule l’histoire. Pas un meuble, pas un ustensile, pas un arbre, pas un mur ne sent le faux. Les phrases sont brèves, les gestes utiles. Plus fruste que méchante, Héloïse est la face sombre de la joie solaire qui émane de Neige et de son fils, à l’instar de la maison, obscure, comparée à la forêt, luxuriante.

Et puis, par un léger décalage comme les grands chef op’ et éclairagistes en ont le secret, on réalise que ce réel est un leurre, que nous sommes dans un conte, sans que ce soit explicitement ni dit ni montré. Magie du cinéma, magie de la narration et plus que tout : magie des symboles aussi maîtrisés qu’intelligemment utilisés.