Ambiance garden party au Louvre : Emmanuel Macron loin très loin du François Hollande 2012

Atlantico : Dans le dernier sondage Kantar sur les cotes d'avenir, Emmanuel Macron est crédité de 41%, quand François Hollande, avant son élection, était crédité de 61% et Nicolas Sarkozy de 56%. Qu'est-ce que la faiblesse du chiffre pour Emmanuel Macron, comparé à ses prédécesseurs, peut laisser présager quant aux premiers temps de la présidence du candidat d' "En marche !" ?

Virginie Martin : Tout l'enjeu est dans cet élan tant promis pour les législatives, puisque le quinquennat et l'inversion du calendrier sont censés apporter une dynamique. Là, il est à supposer que cette dynamique soit moins présente dans l'électorat. J'ai l'impression qu'elle l'est plus au sein des QG des partis (en grande parti au PS et chez les Républicains). La question est de savoir si chacun des partis va rentrer dans son propre camp ou va jouer le jeu de ne pas mettre de candidats en face d'Emmanuel Macron.

C'est tout l'enjeu.

Rajoutez à ces côtes d'avenir que vous évoquez. On voit bien que le taux d'abstention est gigantesque ! L'abstention, les votes nuls et les votes blancs aussi comptabilisent presque 15 millions de personnes au total. Il y a presque 40% de gens qui n'ont pas voté ou ont voté blanc ou nul.

C'est un des socles de légitimité les plus faibles de l'histoire de la cinquième République. Emmanuel Macron est faible, c'est un fait. Il y a beaucoup de non-choix et sur les 65% qui se sont exprimés pour lui, une grande partie va retourner dans sa maison d'origine maintenant que les élections présidentielles sont passées. Il s'agit d'une élection de frustration. La droite traditionnelle n'est pas contente, la gauche socialiste non plus et bien évidement il en va de même pour les Insoumis et le FN. Il ne reste qu'un grand pôle du centre qui veut faire coalition.

C'est une question de direction de parti politique. Jusqu’à quand le PS va-t-il être dissimulé dans En Marche! en ne mettant pas de candidature PS aux législatives par exemple ?

Enfin, cette élection ne correspond clairement pas à la volonté des électeurs. Il faut bien retenir que ce sont souvent des gens assez peu politisés qui ont été enthousiastes derrière la candidature d'Emmanuel Macron. Alors qu'avec les soutiens de Nicolas Sarkozy place de la Concorde en 2007 ou ceux de François Hollande place de la Bastille, on avait une forte adhésion composé de gens politisés. Ici, c'est un peu : "j'ai vu de la lumière et je suis rentré".

Je pense d'ailleurs que son électorat est moins volatile qu'il n'est dépolitisé (ce qui peut finir par le rendre volatile bien entendu). Les électeurs savaient très bien qu'ils voteraient pour Emmanuel Macron, mais ils sont dépolitisés, lisent peu les journaux, ne sont pas militants ou syndiqués.

Quelle comparaison peut-on faire entre l'ambiance au lendemain de la victoire de François Hollande et celle qu'il y a actuellement ?

Ça n'a absolument rien à voir ! La victoire à la Bastille fêtée par François Hollande était profondément populaire. On y voyait aussi bien des drapeaux français, qu'européens ou même palestiniens… Il y avait énormément de gens, c'était une victoire du Paris délaissé qui, tout à coup, accédait à l'Élysée.