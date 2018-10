Amazon nous promet la lune et collabore avec le Pentagone pour aller plus vite. Ce que refusent de faire Google et Microsoft

Amazon essaie de redresser son image en promettant la lune, Jeff Bezos s’apprêtant à lancer des voyages touristiques dans l’espace. Mais Amazon cherche aussi des relais de croissance, quitte à s’allier avec les militaires américains sur certains sujets. Ce que les autres GAFA ont eux toujours refusé de faire, Google s’étant retiré de la course à la suite d’une pétition interne. Et chez Microsoft, ça gronde aussi et ça organise la résistance.

Ces derniers jours, Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, n’a pas hésité pas à s’offrir une belle page de pub en vantant les mérites d’une collaboration avec les militaires lors d’un sommet médiatique, parce que selon lui, les grandes entreprises américaines n’ont pas le droit de ne pas aider le département de la Défense.

Il en va de l’intérêt du pays.

Le programme est d’autant plus médiatique que, dans le même temps, il annonce qu’il va bientôt envoyer des touristes dans l’espace. Ce n’est pas le premier milliardaire à espérer organiser des croisières entre la Terre et la Lune. Elon Musk a déjà commencé à vendre des voyages (plus de 300 000 dollars) tout comme Richard Bronson, le fondateur de Virgin.

Jeff Bezos en a évidemment les moyens, sa fortune représente plus de 145 milliards de dollars et son investissement dans la conquête spatiale va dépasser le milliard de dollars par an dans Blue Origin, l’entreprise qu’il a fondée en 2009 et dans laquelle il investissait déjà énormément. Ça lui est évidemment supportable ; d’autant que contrairement à Elon Musk de Tesla qui est tributaire des banques et de la bourse, Jeff Bezos travaille avec son propre argent.

Ce qui est intéressant dans cet extraordinaire coup de pub, c’est qu’il permet de conforter son image et d'accompagner le développement du cœur de métier d’Amazon, le e-commerce, mais surtout cet investissement dans le spatial nourrit des ambitions de développement qu’on ne soupçonnait pas.

Parce que Blue Origin travaille déjà avec le gouvernement américain pour des lancements de fusée, Jeff Bezos ne voit pas pourquoi Amazon ne pourrait pas aussi travailler avec les autorités américaines sur la constitution d’un Cloud du Pentagone. « Si les grandes entreprises de technologie abandonnent le département américain de la Défense, notre pays sera en difficulté » se justifie le dirigeant. L’intérêt du pays d’accord, mais cela pourrait profiter aussi au groupe du digital.

1er point, l‘image du groupe Amazon a, depuis un an, perdu un peu de son lustre. Amazon est devenu trop important dans le monde, donc Amazon a commencé à gêner les gouvernements. Personne ne nie qu’Amazon a apporté une productivité dans le service du commerce, c’est indiscutable avec la logistique, la domotique, le rapport avec les fournisseurs, les relations clients, les drones livreurs, etc. Toutes ces innovations ont eu du succès parce qu’elles ont été très rapidement adoptées par les consommateurs du monde entier.