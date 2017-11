Amazon peut-il réussir à grandir à l’infini ? Les précédents historiques existent et voilà ce qu’ils suggèrent comme réponse...

Atlantico : Selon la firme Pitchbook, Amazon serait en concurrence avec 129 compagnies mageures, dans un large éventail de secteurs économiques. Invariablement, l'entrée d'Amazon dans un secteur conduit à une guerre des prix qui découlerait du fait qu'Amazon cherche avant tout à s'emparer d'un marché avant de penser à toute rentabilité. Un tel modèle est-il viable ? N'est-ce pas dangereux à terme ?

Frédéric Marty : Le modèle de développement de certains acteurs de l’économie numérique s’inscrit dans une logique qui n’est pas celle de la consolidation d’une seule et unique position dominante et d’une hausse des prix. Il ne s’agit surtout pas d’un modèle de monopoliste soucieux de bénéficier d’une vie paisible et accroissant ses prix au détriment de ses consommateurs. En d’autres termes, un abus d’exploitation d’une position dominante serait pour le moins difficile à caractériser. Cette situation est liée à la précarité dans laquelle évoluent les plateformes d’intermédiation électroniques.

Une place de marché peut sur le principe être évincée par une autre bien plus aisément qu’un acteur de l’économie conventionnelle pourrait voir ses positions contestées par un nouvel entrant.

La seule stratégie viable est donc de croître sans cesse pour devenir plus que jamais un point d’entrée privilégié pour les consommateurs et renforcer par la même son attractivité auprès des vendeurs. En effet, il s’agit de penser le cœur de métier d’Amazon comme une plateforme biface, concept forgé par Jean-Charles Rochet et Jean Tirole dès 2004. Elle a deux clients, les consommateurs d’un côté et les offreurs de produits de l’autre. Les uns bénéficient de la présence des autres. Le modèle économique de la plateforme repose sur les « externalités » qui se créent par cette présence simultanée. Que les uns ou les autres commencent à se détourner de la plateforme et le cercle vertueux de croissance pourrait s’inverser. Dans la mesure où il existe des concurrents majeurs sur ce marché, notamment chinois, il est essentiel pour Amazon de consolider sa position.

Cette consolidation ne peut être qu’offensive et non défensive. Elle passe à la fois par une forte intégration verticale et par une diversification tout azimut.

La logique de l’intégration verticale tient d’abord à l’accroissement de son attractivité vis-à-vis des deux types d’intervenants sur la place de marché, à savoir les industriels et les consommateurs. Optimiser la chaîne logistique et réduire les délais de livraison participent de la même logique. Il s’agit de devenir incontournable et ce quel qu’en soit le coût financier.

La logique de la diversification participe d’un mouvement distinct mais complémentaire. L’ensemble des acteurs majeurs de l’économie numérique (les GAFAM) sont engagés dans une course à la diversification jusqu’ici inédite. Les phénomènes de convergence et la menace permanente d’entrées de nouveaux concurrents font que ces acteurs évoluent dans une logique de concurrence élargie. Ces opérateurs, malgré leurs hégémonies respectives sur leurs marchés d’origine, font face à une concurrence potentielle sur ces derniers, se livrent à une concurrence fratricide sur les marchés futurs et essaient de devancer les possibles innovations de rupture qui pourraient rebattre les cartes du jeu concurrentiel.