Alzheimer : mais pourquoi l’une des maladies qui inquiète le plus les Français est-elle aussi mal gérée par notre système médical

Atlantico : Pourquoi l’une des maladies qui inquiètent le plus les Français est-elle aussi mal gérée par notre système médical?

Stéphane Gayet : Selon une étude réalisée en 2008 par l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES qui fait désormais partie de Santé publique France), cette maladie est en effet la troisième des pathologies considérées comme les plus graves par les Français, après les cancers et l'infection par le virus VIH. Elle est même davantage crainte que le cancer et les accidents de la voie publique qui sont pourtant tellement invalidants ou meurtriers. Cette perception angoissante de la maladie d'Alzheimer s'explique par sa grande fréquence, son caractère implacable, car incurable, la déchéance intellectuelle et identitaire qu'elle provoque plus ou moins rapidement et ses conséquences sur l'entourage proche de la personne atteinte : au total, une lente annihilation anthropologique et sociale qui suscite un atroce sentiment d'impuissance, provoque un épuisement des aidants et laisse in fine une dernière image douloureusement dégradée.

Le diagnostic de maladie d'Alzheimer (MA) reste en fait difficile au début

Dans le sens commun, cette maladie est essentiellement perçue comme une altération de la mémoire. C'est même souvent l'objet de plaisanterie : en famille, au travail, en milieu de type associatif, lorsqu'une personne montre une défaillance de mémorisation, les personnes qui sont autour d'elle disent volontiers : "C'est ton Alzheimer qui commence." Si la personne qui est concernée fait mine de s'en amuser, inconsciemment une inquiétude peut s'installer dès l'instant où elle est au moins sexagénaire. Si elle a une petite tendance hypocondriaque, elle va chercher à s'informer sur cette maladie dont tout le monde parle, mais que trop peu de personnes connaissent suffisamment.

Le diagnostic de cette maladie à son début est difficile parce qu'elle s'installe de façon très lente et insidieuse, que l'affaiblissement de la mémorisation est considéré comme plus ou moins physiologique avec l'âge, que cet affaiblissement peut avoir d'autres causes morbides comme une artériopathie hypertensive et que la personne atteinte cherche à cacher à son entourage ses difficultés mnésiques en raison du sentiment de honte qu'elles lui suscitent.

La maladie d'Alzheimer n'est pas une simple atteinte de la mémorisation : c'est un processus complexe d'involution (régression) psychique qui affecte la mémorisation, les sentiments, le caractère, l'humeur, le goût et l'odorat et donc le comportement d'une façon générale. Dans les formes de début, une certaine autonomie peut se maintenir plus ou moins longtemps et les individus atteints parviennent à faire bonne figure, bien que leur entourage ne perçoive des changements dans leur façon d'être. C'est au point que l'on estime que plus de la moitié des personnes atteintes de MA ne seraient pas diagnostiquées comme telles. À l'inverse, on évalue à un quart la proportion des personnes ayant un diagnostic de maladie d'Alzheimer erroné parmi toutes celles diagnostiquées comme telles. C'est dire l'ampleur des difficultés à poser un diagnostic certain de maladie d'Alzheimer et cela suffisamment tôt.

Il faut retenir que le diagnostic de MA relève encore d'une expertise spécialisée : pour qu'un médecin puisse être en mesure de poser ce diagnostic avec autorité, il faut qu'il ait bénéficié d'une formation effectuée par des experts.

Sur le plan statistique, on estime que la maladie d'Alzheimer touche actuellement en France de l'ordre d'un pour cent de toute la population. Celle-ci vieillit et l'incidence (somme de tous les nouveaux cas qui surviennent chaque année) de la MA ne fait qu'augmenter. On estime qu'en 2050 la MA devrait atteindre de l'ordre de 2,5 % de toute la population française. En revanche, on constate que, depuis les années 1980, il existe une tendance au recul de l'âge de début de la maladie d'Alzheimer, ce qui est encourageant et semble indiquer que certains comportements préventifs portent leurs fruits.

Atlantico : Quels sont les problèmes aujourd'hui en termes de pré-diagnostic, de diagnostic ou de traitements qu'il faudrait cibler pour améliorer la situation ?

Le médecin généraliste qui connaît bien la MA est en mesure de l'évoquer

Devant une modification du comportement ou simplement du caractère, un interrogatoire et un examen physique permettent d'évoquer plusieurs diagnostics possibles. Des examens biologiques courants ont pour but d'éliminer un trouble métabolique pouvant expliquer les symptômes et signes présentés. Il faut penser également à une possibilité de neurosyphilis et de neuro-borréliose. Des tests cognitifs standardisés permettent de préciser les déficits.

Mais le diagnostic positif de MA n'est porté qu'en milieu spécialisé où seront effectués des dosages de différents marqueurs biologiques y compris dans le liquide céphalorachidien (LCR, le prélèvement étant obtenu par une ponction lombaire) et un examen d'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) qui pourra authentifier les lésions et leur étendue.

Une prise en charge en milieu spécialisé est capable de reconnaître une MA à un stade tout débutant, alors que les symptômes et signes ne sont que vraiment discrets. Or un diagnostic précoce est déterminant pour l'avenir de la personne atteinte.