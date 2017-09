Alstom-Siemens : les 3 leçons simplissimes que devraient tirer les responsables politiques de droite comme de gauche (mais rien ne garantit qu'ils le fassent)

Ce mariage entre Alstom et Siemens, qui couvre en vérité une opération de fusion sous contrôle allemand a, une fois de plus, entrainé un débordement d’explications et de commentaires qui sont surréalistes par rapport à la réalité à laquelle on n‘échappe pas, sauf à changer de monde.

Les hommes politiques ne ménagent aucune critique, aucune polémique stérile et inutile et ne font qu‘alimenter les tendances démagogiques et populistes.

Cette affaire illustre à l’évidence le déclin de l’industrie française. Mais quand on a dit cela, on n’a rien dit. Les responsables politiques de droite comme de gauche sont absolument incapables d’en tirer les leçons. Et pour faire court, il y a trois leçons à tirer.

1ère leçon : Il faudrait reconnaître la réalité de l’appareil économique. La réalité d’abord, c’est qu’on ne peut pas ignorer que le marché du ferroviaire sera principalement chinois. De façon évidente. Qu’on soit de droite ou de gauche on ne peut pas nier cette réalité-là. Donc pour être capable de capter une partie de ce marché, il faut pouvoir assumer la concurrence des constructeurs chinois. La consolidation des entreprises occidentales était inéluctable.

C’est évidemment un mariage défensif. Ces deux entreprises étaient en concurrence frontale. Cette concurrence était mortifère. On peut même imaginer qu’il y aura dans l’avenir des rapprochements avec Bombardier, le 3e grand acteur occidental du secteur qui se préoccupe lui aussi de la concurrence asiatique. Le rapprochement des trois est plus que probable à une échéance de 5 ans.

C’est une réalité sur laquelle on ne peut pas s’asseoir. Alstom n’avait pas d’autres solutions que de trouver un bon parti pour survivre. L’aurait-elle refusé qu’elle se serait suicidée.

2e leçon : une fusion entre deux entreprises européennes ne paraît pas particulièrement anxiogène. Après tout, on ne peut pas pleurer tous les jours en se plaignant qu’il n’y a pas assez d’Europe et refuser les liaisons entre des entreprises du même continent. Ce qui manque, ce sont les conditions sociales, fiscales, administratives pour faciliter ce type de fusions ; ce qui manque, c’est l’existence d’une culture et d’un langage commun entre les différents partenaires européens. Pour éviter les dysfonctionnements, les différentiels de traitements en termes de fiscalité et surtout d’emplois. Il faut admettre que la politique industrielle de demain ne peut se développer qu ‘à l'échelle européenne.

Alors, on revient de loin. Napoléon III, qui a servi de catalyseur à la révolution industrielle en France, s’est beaucoup appuyé sur le corps des ingénieurs français. Le Second empire a compris l’héritage de Colbert. Un siècle plus tard, le général de Gaulle puis Georges Pompidou ont développé une stratégie de politique industrielle fondée sur des projets publics très ambitieux, l’aéronautique, le nucléaire etc…. Colbert, toujours Colbert.