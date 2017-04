Alors camarade Mélenchon, t'as pas trouvé de vrais ouvriers pour ton clip ?

Nous sommes le 6 avril 2018. Tu es, depuis presqu'un an, président de la République. Et camarade - je ne me résous pas à t'appeler Monsieur le Président – la France te doit d'être enfin heureuse. Oui tu lui a redonné de vraies couleurs, la faisant passer du rose au rouge ! Oui elle respire, rayonnante, débarrassée enfin de ceux qui voulaient lui "faire cracher du sang" et des visqueux requins de la finance !

Oui nous sommes le 6 avril 2018. Et sous ton regard bienveillant, camarade Staline (oh pardon) les lendemains chantent.

C'est ce que nous dit ton clip de campagne qui, esthétiquement parlant, a bien des points en commun avec les films staliniens de la grande époque (merveilleux ouvriers, courageux soldats de l'Armée Rouge, belles kolkhoziennes). Avec toi, camarade Mélenchon, le bonheur n'est pas dans le pré, il est dans le clip.

On y voit deux ouvriers en bâtiment et un petit jeune. Le plus âgé des ouvriers est incarné par Didier Porte, qui n'a pour seul talent que la vulgarité et la grossièreté. Le plus jeune par un certain Sloan, ex-lauréat de la Nouvelle Star, et chanteur raté depuis : merci camarade de lui avoir donné sa chance ! Le petit jeune, on ne sait pas…

Tous sont comme illuminés. Car dans la Constitution de ta VIe République tu as gravé dans le marbre cette phrase mémorable : "Le bonheur est une obligation nationale". Et oui, sous ton règne, Didier Porte, chômeur de longue durée, a retrouvé du travail ! Tu as terrassé le chômage ! Oui grâce à toi, Sloan a pu enfin se loger. Pendant les heures sombres du régime précédent, les propriétaires, frileux et égoïstes, lui fermait la porte au nez. Mais toi, petit père du peuple français, tu as instauré la garantie universelle des loyers (par l'Etat). Donc Sloan a trouvé un appartement.

Nous attendons maintenant avec impatience ton prochain clip de campagne prévu pour 2022. Didier Porte et Sloan auront certes un peu vieilli. Mais pas toi : tu rediffuseras tes hologrammes de 2017. Didier Porte aura minci, car il aura bénéficié d'une thalasso par mois, ce qui sera prévu dans la nouvelle loi travail. Sloan sera passé d'un 2 pièces au début de ton quinquennat à un 5 pièces. Et il aura été nommé chanteur officiel de la VIe République Française. Merci camarade.

PS: J'apprends à l'instant que pour la fin de ta campagne, tu vas organiser un gigantesque apéro le 21 avril. On mangera hallal (méchoui, merguez…) le tout arrosé de vin rouge et de pastis. Oui, il n'y a que toi qui puisse imposer ce merveilleux mélange métissé. Tout le monde finira bourré et toi le premier. Mais cela ne changera guère de ton état habituel…