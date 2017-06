Allons nous tuer l’emploi humain en moins de 10 ans ?

Nous assistons depuis un peu plus de 10 ans à des phénomènes inquiétants. Nos Etats ont confirmé que vivre au dessus de leurs moyens était leur mode de fonctionnement génétique et que sacrifier les générations à venir ne posait aucun problème puisque ce sont des électeurs que nos vieux politiques n’auront pas l’occasion d’affronter. Ils seront alors à l’abri d’une retraite parlementaire confortable. Nos politiques ont refusé à la France les réformes indispensables qui auraient permis de réfléchir à l’emploi des seniors, à un système de formation adapté aux bouleversements des besoins, à un dialogue social renouvelé, à un droit du travail aussi vieux que la société industrielle à l’heure du digital.

Refusé de parler d’investissement massif dans les technologies d’avenir etc.

Bref tout ce qui pouvait nous donner un avenir a été enterré par une classe vivant du passé, et dont la frontière intellectuelle était bordée par les échéances électorales. Dans le rouge, nos systèmes sociaux explosent de toute part et réclament au marché une performance surhumaine vers le haut, des bénéfices toujours plus importants, ce qui est impossible à délivrer. Une fois tous les coûts maintenus en laisse et les prix cloués au sol, portés par une politique meurtrière du pouvoir d’achat par clientélisme, il ne reste qu’une couche à sacrifier : L’homme et son travail. Le dernier « creuset » de productivité, la « dernière érection du pendu économique ».

Dans le même temps la société passe de l’industrie au service, or le service s’industrialise mal. Sauf à remplacer là aussi, l’homme par l’IA associée à l’automatisation à outrance. Remplacer les chauffeurs, les livreurs, tous ces jobs que nous avons eu tant de mal à construire, pour des dizaine de milliers d’hommes et femmes n’ayant que cette perspective, vont disparaître sous les bravo des radicaux des technologies, qui s’excusent et s’autoamnistient d’avance en invoquant le bonheur de la destruction créatrice Schumpétérienne. Quand les mots remplacent la réflexion, la paresse l’emporte sur la réflexion et la nuit sur le jour. Fini le temps des lumières, la France et l’Europe, par leur absence du débat sur le digital et les technologies, ont plié boutique et relégué les temps glorieux où intellectuels et acteurs pensaient la société plutôt que la subir. Fini la lumière, vive l’obscurantisme.

Les géants américains et chinois dont dépendent leurs économies (les GAFA représentent 75% de la capitalisation américaine), ont décidé que la domination l’emportait sur le bien de l’humanité et que viser la disparition de l’emploi humain et sa soumission à la machine permettrait de mettre le couvercle bien vissé sur toute contestation future, même violente, et qu’un petit coup d’opium au parfum de revenu universel permettrait de calmer le bon peuple.