Allons nous laisser mourir les territoires ? Solutions numériques ?

Les territoires meurent. Nous pourrions être fatalistes. Darwiniens. Nous résistons à cette idée car nous les avons connu vivants. Comme un membre de notre famille. Ces petits villages, ces villes moyennes, qui nous ont souvent donné naissance et dans lesquelles nous avons même plaisir à retourner. Mais que nous ne reconnaissons plus. Elles deviennent des terres labourées au désespoir, et accouchent de graines de violence. La violence bourgeonne partout et prospère, rejoignant ainsi, sur la base de cet unique point commun sa sœur, la grande ville, qui pourtant pourvue d’argent et d’attention, bruisse de violence et de perte d’identité.

Culturelle notamment. Est ce que le digital peut contribuer à changer cela ?

Nos communes sont en faillite. Ce n’est pourtant, ni une profession ni rentable, ni politiquement correcte. Mais c’est ainsi. Il n’y a plus ni travail, ni perspectives. Que des dettes et des terres vides. Pour les villes moyennes, l’hôpital est devenu le plus grand employeur. Ils soignent des condamnés. Déprimant. Les politiques n’ont pas de solution et on peut les comprendre. Le travail se concentre, la grande ville aspire la valeur des territoires, car sa folie concentratrice a besoin de sang, jusqu’au jour où elle les aura vidé et devra trouver de se nourrir ? De l’homme.

Dans le monde, quelque soit les cultures et les climats, la tendance est la même. Les terres agricoles se sont vidées, et ses habitants, en tous cas, la plupart de ceux qui sont restés, passionnés de cette terre dont ils nourrissent l’humanité, font souvent l’actualité pour de sombres raisons. Faible retraite. Suicide. Eux, dont le travail nous permettait de vivre. Ils sombrent politiquement. Aussi.

Dans le monde, à la grande différence de ce qui se passait avant, les grandes villes n’innervent plus les plus petites. Elles s’innervent entres elles, entre mégalopoles, mais n’apportent plus aucune richesse aux territoires qui les entourent. Les études sont sans appel. Hong Kong, New York, Shang Haï, travaillent. Mais entre elles, uniquement. Il faut donc s’urbaniser ou mourir. Et pourtant s’urbaniser, c’est mourir un peu. Récemment, même si on peut expliquer les chiffres, l’espérance de vie montre un signe de baisse….en ville !

Ce désespoir recèle d’un terrible effet boomerang. Le populisme. Dans les villes moyennes qui avaient fait le choix de l’immigration, la disparition des « français de souche », partis à « la grande ville », celle des emplois, a laissé place à une forte proportion d’immigrés installés ou récents, provoquant la révolte sourde au quotidien, sonore dans les urnes, des plus âgés, qui eux, sont restés. Les exemples se multiplient partout, et le FN y gagne une partie de ses voix, comme ses équivalents le font en Italie, Autriche, Angleterre, Allemagne… La fronde populiste naît de la perte de l’emploi et de l’incompréhension des plus vieux, qui sont aussi ceux qui votent le plus. Une large partie de l’électorat de Trump, est celui des territoires oubliés du centre des USA, qui a perdu tout espoir dans le rêve américain, sa dignité et son emploi. Et blâme les politiques de Washington DC, qui ont laissé ses emplois partir à l’étranger. Comme le dit John Lettieri, dirigeant du Economic Innovation Group à Washington, votre réussite pour le moment est une question de « zip code » (code postal) !