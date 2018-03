Allô Paris, ici le Vatican : petite histoire des si complexes relations entre la France et le Saint-Siège

Depuis la Révolution française, l’histoire des relations entre Rome et Paris semble faite de tensions et de déchirures, d’anathèmes et de condamnations mais aussi de considérations réciproques, d’échanges cordiaux et parfois même chaleureux entre les deux partis. Comme si la réconciliation entre la France et le Vatican était une forme de déterminisme historique. Storiavoce vous propose de mieux comprendre cette relation à l’époque contemporaine : depuis la Révolution, quels sont les liens politiques entre la France et Saint-Siège ? Comment les papes considèrent-ils notre pays ? Quelles sont par ailleurs les attaches culturelles entre la Ville lumière et la Ville éternelle? Historien spécialiste du Vatican, Martin Dumont est interrogé par Christophe Dickès.

L’invité: Docteur en Histoire, Martin Dumont est secrétaire général de l’Institut de Recherche pour l’étude des religions (Université Paris IV-Sorbonne). Ses travaux de recherche ont été consacrés aux catholiques français aux lendemains du ralliement. Ils ont été publiés chez Honoré Champion sous le titre: Le Saint-Siège et l’organisation politique des catholiques français aux lendemains du Ralliement. 1890-1902. Martin Dumont est aussi l’auteur de La France dans la pensée des papes, de Pie VI à François (Editions du Cerf).

