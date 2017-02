Alliance Macron-Bayrou : pourquoi leur vie à deux risque bien de ne pas être un long fleuve tranquille

Atlantico : François Bayrou a proposé mercredi 22 février une alliance à Emmanuel Macron, alliance acceptée par l'ancien ministre de l'Economie. De nombreux commentateurs estiment que cette alliance sera prolifique. Comment imaginez-vous cette alliance tout au long de la campagne présidentielle ?

Jean Petaux : Sans vouloir manier le paradoxe il me semble que plus François Bayrou sera discret dans son soutien à Emmanuel Macron et plus l’alliance sera bénéfique à ce dernier. Autrement dit, si "descendance prolifique" au sens de celle du patriarche Abraham il doit y avoir, une union Macron-Bayrou a d’autant plus de probabilité d’être nombreuse (c’est le sens de "prolifique" : celui qui "fait des races, des lignées" étymologiquement parlant) qu’elle sera discrète et non ostentatoire. Car on peut légitimement s’interroger sur la portée du symbole du ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron. De quel renouvellement est-il porteur ? De quel changement est-il le nom ?

De quelle transformation profonde de la société peut-il se revendiquer ? Voilà quelqu’un qui a été ministre sous Balladur en 1993 et élu à un premier mandat de conseiller général (Pyrénées-Atlantiques) en 1982. Maire de Pau élu en 2014, il est présent sur la scène politique française sans discontinuer depuis…. 35 ans ! Certes, Emmanuel Macron ne peut s’en souvenir puisqu’il était âgé de… 3 ans quand François Bayrou fut élu au "Parlement de Navarre" pour son premier mandat à l’âge de 30 ans, mais on peut espérer que les conseillers d’Emmanuel Macron lui auront préparé une fiche sur l’héritier d’Henri IV…

Comme la discrétion et le silence ne sont pas forcément deux vertus que François Bayrou cultivent en priorité, surtout en période de campagne électorale présidentielle, on voit bien que le maire de Pau risque d’osciller constamment, dans les 60 jours qui nous séparent du premier tour de la présidentielle (et, espérons-le pour Macron, dans les 75 jours d’ici le second tour), entre l’envie d’intervenir sur tout et sur rien (comme s’il était candidat sous ses propres couleurs) et la nécessité de ne pas voler la vedette au candidat avec lequel il aura passé un accord... On peut cependant considérer que sur des thèmes comme la moralisation de la vie publique, le retour à l’équilibre des comptes publics et l’Europe, Macron et son désormais "copain d’aventure", pourront échanger et… nous tenir au courant de la conséquence de cet échange en matière d’actes de gouvernement… Cela s’appelle "faire un programme" et "dresser une liste de propositions" aux Français… De sorte qu’ils tranchent par leur bulletin de vote.

Eric Verhaeghe : Cette alliance est prolifique à court terme parce qu'elle apporte une sorte de surprise, de rebondissement, à la candidature de Macron qui commençait à s'enfoncer. Pour les prochains jours, elle apporte les quelques points de soutien qui manquait à Macron pour distancer, dans les sondages, François Fillon. Mais rien ne dit ce qui va se passer dans les jours qui suivront. Pour la première fois d'ailleurs, on peut considérer que les deux mois qui nous séparent du scrutin final sont une véritable éternité. Jamais la distance n'a paru aussi longue à courir. Tout peut se passer dans ces dernières semaines, et il y a fort à parier pour que de nouveaux rebondissements arrivent, notamment de nouvelles boules puantes. Dans ce déroulé, l'alliance contre nature et contre toutes les apparences entre Macron et Bayrou connaîtra-t-elle des jours tranquilles? On prend les paris dès maintenant, mais Bayrou est un vieux matois et on n'est probablement pas au bout de ce qui peut survenir dans sa relation avec Macron.

Depuis plusieurs mois, le maire de Pau fustige avec des mots parfois très virulents l'offre politique qu'incarne l'ancien ministre de l'Economie. On se souvient du procès fait à Emmanuel Macron d'être avant tout un objet piloté par les "grands intérêts financiers", ou encore d'avoir comparé son "projet de société" à celui de Nicolas Sarkozy en 2007, des mots qui ne sonnent pas comme un compliment... Au-delà des conditions posées par François Bayrou pour cette alliance, quels sont les éléments de fond qui pourraient poser problème à une osmose politique entre les deux hommes ?

Jean Petaux : Je n’en vois guère pour l’heure, tout simplement parce qu’Emmanuel Macron n’est toujours pas sorti de l’ambiguïté. Position bien confortable tant elle permet d’éviter les critiques. Mais position dont on conviendra qu’elle ne saurait être durable non plus. François Bayrou a envoyé, par le passé, quelques "scuds" en direction de Macron. Et alors ? De la part d’une des personnalités parmi les plus méchantes de la classe politique (Bayrou), qui a rarement renoncé à une vacherie sur un de ses collègues élus, cela n’a rien de surprenant. Aujourd’hui, et même demain, sont des autres jours. Et pour Emmanuel Macron, ce qui me semble le plus important dans cette affaire, c’est de pouvoir montrer le scalp d’un Bayrou comme "prise de guerre". Peu importe le contenu, pourvu qu’on ait l’image "chromo" d’une "belle alliance centriste", de droite et de gauche, ni de droite ni de gauche… En réalité, l’osmose politique qui s’amorce entre Bayrou et Macron pourrait achopper sur deux points : le nombre de circonscriptions législatives réservé aux candidats Modem en juin 2017… et quel portefeuille ministériel se verra gratifiée Marielle de Sarnez ?

Eric Verhaeghe : De fait, tout le monde sait qu'il y a trois mois encore, François Bayrou avait concocté une alliance tacite avec Fillon (son grand ami!) contre Macron, décrété ennemi politique n°1. Le retournement est amusant, mais il en dit long sur les difficultés qui se préparent. Bayrou est avant tout un gestionnaire du système hérité de la Vè République. Son enjeu est en apparence idéologique. En réalité, il sait qu'un parti qui ne présente pas de candidat aux présidentielles est un parti mort et que son destin est scellé pour les législatives. L'alliance avec Macron ne se résume probablement pas à ses seuls calculs, mais il ne faudrait pas minorer ceux-ci dans la décision finale. Bien sûr que cette élucubration appelée le Modem a besoin d'exister à travers les enjeux électoraux. Et c'est précisément cette stratégie opportuniste qui va très vite pourrir le climat avec Emmanuel Macron. Celui-ci est contraint à une real politik avec le Modem, mais cette stratégie va l'alourdir. Bayrou est en effet lourd de ses vieux métaux. Il va courir pendant deux mois après des contreparties qui retarderont le candidat Macron. Toute la difficulté est bien là. On voit mal comment Macron acceptera de se laisser retarder de cette façon.