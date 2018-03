Alliance LR / FN (RN) : la fausse question qui en cachait une vraie

Atlantico : Dans un échange d'interviews entre Claude Askolovitch et Jean-Christophe Buisson, la question de la pensée de Charles Maurras dans le débat politique français est une nouvelle fois abordée, notamment sur la question de l'incompatibilité entre libéralisme et conservatisme que Charles Maurras défend par ces mots : « On ne peut pas être libéral si on est conservateur, c'est le libéralisme qui a mis à mal ces valeurs. ». En quoi cette question de la tension entre libéralisme et conservatisme est centrale dans le débat politique à droite ? Qu'est-ce que la droite aurait à gagner en clarifiant une volonté de faire coexister ces deux notions, permettant à la fois de marquer sa différence avec le Front national, mais également avec Charles Maurras, et ce, sans avoir à renier son conservatisme ?

Edouard Husson : Libéralisme et conservatisme sont des notions qui marchent bien dans un contexte anglophone. En France, le conservatisme n’a pas bonne presse. Pas seulement parce que Maurras aurait utilisé la notion mais parce que la droite, historiquement, a failli à sa mission de conserver l’héritage de la nation. L’aristocratie a lâché Louis XVI en émigrant tandis que le haut-clergé, après l’avoir poussé à signer la Constitution Civile du Clergé, s’est retournée contre le roi dès que Pie VI eut fait savoir sa désapprobation. Quant à la bourgeoisie, soutien traditionnel depuis les Capétiens, elle est passée avec armes et bagages du côté de la Révolution. Les élites qui auraient dû être de droite, c’est-à-dire défendre l’autorité royale (comme les Tories au XVIIè siècle en Grande-Bretagne) ont abandonné le peuple, nombreux à défendre le roi jusqu’au-delà du 10 août 1792. Ensuite, au XIXè siècle, Charles X, l’ancien comte d’Artois, qui avait lâchement poignardé son frère Louis XVI dans le dos par le manifeste de Brunswick (tout comme Provence, le futur Louis XVIII) ne tient pas trois jours face à l’émeute en 1830; le fils de Philippe Egalité ne fait pas mieux en 1848. Et puis il y a, sans être exhaustif ni pratiquer d’amalgame, l’étrange renoncement de Chambord, la cassure provoquée par le ralliement d’une partie des catholiques à la République (sur demande de Léon XIII), la trahison vichyssoise. Seul De Gaulle a été capable d’inventer un conservatisme efficace et porteur d’avenir. Le conservatisme, c’est en fait le parti de la transmission. Transmission d’une culture, d’un héritage, d’une épargne en même temps que d’un appareil de défense. Mais les successeurs du Général de Gaulle à droite l’ont oublié au profit d’un pur libéralisme. A vrai dire, pour se faire comprendre, on devrait plutôt parler d’individualisme. La révolution correspond à une grande poussée individualiste. Le libéralisme est le parti de l’individu. A vrai dire, le conservatisme est le vrai parti de la liberté car il protège l’individu des empiètements de l’Etat en misant en particulier sur la cellule familiale pour la socialisation de l’enfant, la sécurité des adultes et le soutien aux personnes âgées. Pour moi, Maurras a usurpé le beau nom de conservateur qu’un Chateaubriand avait porté si haut. Et ses élucubrations conspirationnistes le disqualifient dans contestation possible.