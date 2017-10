Aller dans le sens du bien-être animal dans les élevages, pas si simple !

Notre société ne veut plus des produits issus de pratiques qui mettent en cause ce que l’on appelle le bien-être animal. Régulièrement, sur notre site WikiAgri ou sur nos partages sur les réseaux sociaux, nous avons des commentaires qui vont dans ce sens : accorder toujours davantage d’attention aux animaux d’élevage. Il faut dire aussi que plusieurs vidéos choc de l’association L214 ont remué l’opinion publique.

Du côté des éleveurs, c’est une situation dure à vivre.

Certains sont dans l’incompréhension car, au niveau de leur ferme, ils ont suivi toutes les aménagements préconisés, ont obéi aux normes évolutives au fil des années. Mais il apparait que c’est pour toute la chaine entre les producteurs et les consommateurs qu’il convient de revoir les pratiques. Les abattoirs ont donc été particulièrement montrés du doigt, il va donc falloir regarder à ce niveau. Mais pas seulement.

Récemment, à l’occasion du salon des productions animales (Space) près de Rennes, une conférence sur le sujet a fourni l’opportunité de dégager plusieurs tendances.

D’abord, une comparaison avec d’autres pays européens, qui ont été confrontés aux mêmes problèmes : Pays-Bas, Danemark et Allemagne notamment. La France semble en retard par rapport à ces pays dans l’organisation de la chaine qui abouti au bien-être animal : certificats ou autres labels spécifiques avec cahiers des charge répondant aux demandes sociétales inclus dans les contrats de fournisseurs entre vendeurs et en gros et en détail (entre les fournisseurs et la distribution). Nous avons, en France, énormément de labels, mais qui ne concernent le plus souvent qu’une partie de la filière, le plus souvent le seul producteur. Qui plus est, tous les élevages n’y sont pas soumis, seulement ceux qui espèrent retirer une valeur ajoutée de ces labels. En l’occurrence, il s’agirait de nouveaux labels incluant tout le monde sans exception, à tous les niveaux de la filière (production, transport, abattage, transformation) pour le bien-être animal et aussi la sécurité sanitaire des aliments.

Les coopératives agricoles travaillent donc sur le sujet. Trois d’entre elles implantées dans l’ouest de la France, Triskalia, Terrena et Agrial, ont créé un laboratoire d’innovation territoriale, « Ouest territoire d’élevage », dans l’objectif de « repérer, tester et valider de nouvelles innovations pour réduire les risques de douleurs, de stress, limiter l’usage des antibiotiques », selon les propos de Jean-Louis Peyraud (direction scientifique de l’INRA Agriculture) tenus lors de cette conférence.

Mais parallèlement à ces recherches et ces intentions, un problème de taille rend l’équation délicate à résoudre : le prix de la viande. Dans son article pour WikiAgri, Franck Jourdain précise bien que les consommateurs ne sont pas prêts à payer plus cher. En d’autres termes, ces efforts, tout indispensables qu’ils soient, pour améliorer la qualité des filières en termes de bien-être animal et de sécurité sanitaire, ne doivent pas excéder un budget « raisonnable », le tout en période de crise quasi continuelle du secteur de l’élevage...

