S’alimenter en fonction de son patrimoine génétique pour maigrir ? L’idée de régime très moderne qui... ne fonctionne pas du tout

S’il est vrai que les empreintes génétiques se révèlent un outil puissant dans l’identification judiciaire et même que l’étude génomique d’un individu migrant, récent ou ancien, confrontée aux bases de données populationnelles de plus en plus fournies, peut permettre de situer de mieux en mieux son origine, il n’est pas vraiment possible d’évaluer, sur une étude génomique individuelle, les risques relatifs à des maladies, encore moins les facteurs, favorables ou non, à des caractéristiques comme le QI, la réussite scolaire ou sociale ou « notre façon de penser » comme le prétend cette société Orig3n.

Jean-Louis Serre : Des compagnies comme Orig3n ou 23and Me se plaisent à développer tout un business sur la crédulité des gens et l’ampleur des fantasmes diffusés sur les réseaux quant à l’informativité de l’ADN.

En effet, cela reviendrait à considérer que « tout » serait inscrit dans nos gènes, l’idée la plus stupide qui soit et que des générations de généticiens tentent d’éradiquer depuis près d’un siècle. Si des caractères comme la couleur des yeux ou les groupes sanguins, se développent en fonction d’informations génétiques sans prise de la part d'effets de l’environnement, on sait que les caractères comme la sensibilité à de nombreuses maladies, les facultés intellectuelles ou artistiques ou encore la criminalité résultent essentiellement des expériences acquises par l’individu et qu’il n’a jamais été possible de mettre en évidence des facteurs génétiques déterminants.

Cela ne signifie pas que de tels facteurs sont inexistants mais simplement que leur action, s’ils existent, entre en relation avec l’intégration de l’expérience vécue par l’organisme qui la mémorise (flore intestinale, immunité, langage et structuration de la pensée) pour conduire au développement d’un individu.

Les études génomiques sur de tels caractères n’ont pas plus de valeur prédictive que le fait d’être du signe de la vierge ou du taureau et, par référence à l’astrologie, sont souvent définies comme de la « génomancie ».

Ce qui est grave dans cette histoire est que ce type de démarche ne met pas seulement en cause l’ignorance, compréhensible, de la population sur ce qui relève de la génétique mais que sa crédulité est stimulée par des actions commerciales mensongères et surtout par des campagnes idéologiques où renaissent régulièrement les relents de l’eugénisme et du racisme.

Si on veut s’intéresser au futur et aux destins des citoyens, il est urgent de s’intéresser à l’éducation dans la famille, dans l’école et dans la cité plutôt que d’imaginer qu’ils sont inscrits dans leurs gènes.