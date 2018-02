Alimentation : petits conseils pour réussir à bien manger sans se ruiner... ni ruiner les producteurs

Ce mercredi 31 janvier, le gouvernement présentait sa loi distribution-agriculture (« Projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable ») visant à mieux répartir les revenus entre agriculteurs, industriels et distributeurs. A-t-elle des chances d’y arriver ?

Bruno Parmentier : Chacun a pu constater qu’une bonne partie des agriculteurs n’arrivent plus à vivre de leur travail, alors que les industriels et surtout la grande distribution survivent sans trop de problèmes malgré la « crise ».

Il n’y a donc pas de crise pour tout le monde, et si nous voulons garder une agriculture en France, et donc des agriculteurs, il est effectivement urgent de trouver des moyens efficaces de mieux répartir la marge au sein des filières alimentaires.

Mais la disproportion des forces en présence est impressionnante : des centaines de milliers d’agriculteurs, des milliers d’industriels et, en bout de chaîne, quatre acheteurs (des centrales d’achat de la Grande distribution) qui contrôlent 70 % de la nourriture française, et se réservent à tout moment de mettre nos agriculteurs en concurrence avec les autres producteurs d’Europe et du monde. Et à côté, l’État (et l’Europe) qui se refusent à intervenir dans le « libre jeu du marché », et même théorisent le fait que les agriculteurs devraient « mieux se confronter aux signaux du marché » ; ils se contentent de rassembler les acteurs, les appeler à plus de mesure et de respect mutuel, et d’acter les accords conclus, mais se refusent à toute mesure coercitive. Il est donc malheureusement à craindre que cette nouvelle loi brillera par son inefficacité, comme presque toutes les mesures prises par les gouvernements précédents… D’ores et déjà, on constate que, malgré les « engagements moraux » pris il y a quelques mois, les négociations actuelles de prix avec les Centrales d’achat se passent de façon particulièrement tendue, comme si de rien n’était !

Notons également et au passage que l’autre objectif de ces États généraux, l’alimentation saine et durable, semble passé, j’espère provisoirement, au second plan, malgré un affichage d’une volonté de faire davantage de place pour la bio en restauration collective, de réduire le gaspillage alimentaire ou de réduire l’utilisation des pesticides et la maltraitance animale. La montagne aurait-elle accouché d’une souris ?

Cette loi s’attaque-t-elle aux vrais problèmes ? Faut-il à la fois chercher à avoir la nourriture la moins chère possible et de bons revenus pour les agriculteurs ?

Effectivement, on peut légitimement s’interroger sur le bien-fondé d’une idée reçue, et largement répandue, suivant laquelle le peuple sera d’autant plus heureux que la nourriture sera moins chère. En 1960, un travailleur au salaire minimum devait travailler 4h24 pour pouvoir se payer 1 kg de poulet, aujourd’hui une seule heure lui suffit. Du coup, en moyenne en France, alors qu’on consacrait 38 % de son salaire à se nourrir chez soi en 1960, aujourd’hui seulement 14 %. Alors, on dépensait deux fois plus pour se nourrir que pour se loger, et aujourd’hui on dépense davantage pour se loger que pour se nourrir, et les jeunes générations dépensent dorénavant plus pour leurs loisirs que pour leur nourriture. On pourrait ainsi avancer que nous payons nos téléphones portables avec les économies faites sur le dos des agriculteurs !