Alexis Corbières : "Il ne faut pas se laisser abuser par le résultat des élections présidentielle"

Atlantico : Quels sont les premiers enseignements que vous tirez de la composition du nouveau gouvernement ? Finalement, cette recomposition n'est-elle pas pour vous une bonne nouvelle, permettant de clarifier une ambiguïté que vous dénoncez depuis plusieurs années à gauche de l'échiquier politique ?

Aléxis Corbière : D’abord, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France. Il s'agit très clairement d'un gouvernement d'aspiration libérale qui se met à l'œuvre avec à sa tête M. Edouard Philippe un homme connu pour ses convictions d'homme de droite, il y a également un libéral économique assumé, en la personne de M. Bruno Le Maire qui prend la tête de Bercy, et un sarkozyste avec M. Darmanin aux Comptes publics… La voie économique que ce gouvernement va prendre est donc claire, nette et ne souffre d'aucune ambigüité.

Pour notre population il n'y a rien de bon à attendre de la part de cette équipe sur le terrain social. Les mêmes politiques vont être continuées et même aggravées.

Cela doit donc attirer l'attention de tout le monde sur l'importance des élections législatives qui viennent. Elles doivent être une façon démocratique de stopper cette équipe et leurs projets. Je suis convaincu qu’ils n’ont pas une majorité politique pour agir.

Nous avons assisté à un second tour de rejet de Madame Le Pen, mais certainement pas d'adhésion au programme de Monsieur Macron. Et pourtant, c'est ce gouvernement de choc sur le terrain social et économique qui se met au travail, qui va assurément aggraver des inégalités, alors que les Français veulent les résoudre. D’ici le mois de juin, il va sans doute dissimuler ses attaques, mais aucune confiance naïve ne doit lui être accordée.

Donc les élections législatives qui viennent peuvent être l'occasion de porter une majorité sur une autre orientation à l’Assemblée Nationale. Et donc par conséquent, un autre gouvernement en sortirait. C'est ce que nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon et tous les candidats de La France Insoumise. Un vieux monde politique s'est effondré le 23 avril, en raison des choix économiques qu’il avait porté ces dix dernières années et en même temps un nouveau monde émerge dont La France Insoumise.

Il est frappant d’observer que l’on retrouve beaucoup du personnel du vieux monde dans ce gouvernement placé aux postes essentiels et même les visages nouveaux sont en réalité porteurs des orientations passées, à l’exception notable de Nicolas Hulot. Mais je prends les paris qu’il ne durera pas dans ce gouvernement, ou alors au prix de renoncement, ce qui serait bien triste.

La France Insoumise n'est pas parvenue à obtenir des accords nationaux avec les autres mouvements de gauche. S'agit-il d'une volonté de votre part ?

Non. Nous avons cherché, sincèrement avec le PCF, à trouver un accord. Il y a eu plus de 6 réunions pendant plusieurs mois, beaucoup d’heures de discussions et d'échanges. Mais la direction actuelle du PCF n’a pas compris ce qu'était La France Insoumise qui n'a rien à voir avec ce qui a pu exister précédemment.