Emmanuel Macron à Abu Dhabi : les non-dits assourdissants de l’inauguration du Louvre émirati

Atlantico : Ce mercredi 8 novembre, Emmanuel Macron inaugure le Louvre d'Abu Dhabi en présence du Cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyane. Comment appréhender une telle visite au regard d'un projet décidé sous le mandat de Jacques Chirac. Quelle a été l'évolution de la situation entre le moment de la décision, et le moment de l'inauguration ?

Alexandre Kazerouni : La situation a énormément changé. Le projet a été lancé dans le contexte du dialogue des cultures qui était un contre-feu intellectuel face à la prédiction du choc des civilisations. C'était un moment où on associait étroitement le Louvre à la capacité de libéraliser culturellement. En 2011 ont eu lieu les révolutions arabes, et les Émirats Arabes Unis sont devenus, avec l'Arabie Saoudite, un des deux fers de lance des contre-révolutions arabes. Aujourd'hui, Abu Dhabi est le camp de la réaction aux révolutions qui ont agité cette zone du monde depuis 2011.

Or le Louvre Abu Dhabi avait été pensé au début comme un outil de libéralisation culturelle, qui devait, par débordement, apporter de la libéralisation politique. Et donc à terme d'ouvrir un horizon démocratique.

Or quand on regarde ce qui s'est passé, non seulement Abu Dhabi s'est imposé comme un des acteurs de premier plan dans la destruction des révolutions arabes, avec notamment son soutien à l'arrivée du général Sissi en Égypte. Et parallèlement on observe que les Émirats ont provoqué une restriction critique de la participation économique au projet d'antenne du Louvre chez eux. Comment cela se passe-t-il ? Il faut simplement faire le constat que la population nationale d'Abu Dhabi, qui est employée par le Ministère lié aux affaires culturelles n'a rien à voir à faire avec ce projet. Certes c'est un projet de politique publique de la culture, et on pourrait même dire que du point de vue français, c'est quelque chose qui apparaît comme le plus important projet culturel public des Émirats. Or pour concevoir et mettre en place ce projet, ce sont des ressources humaines étrangères à qui il a été fait appel, en l'occurrence française, sans implication aucune de la population nationale. Pourtant ce sont des pays qui ont une bureaucratie culturelle très développé, ce qui nourrit d'ailleurs souvent le discours selon lequel l'Etat serait trop important aux Emirats Arabes Unis. En l'occurrence, le Ministère en charge des affaires culturelles tout comme son équivalent au Qatar comprend des sous-sections en charge du patrimoine et des musées qui ont maintenant 40 années d'expérience. Pas une personne de ces entités n'a été impliquée dans le projet. C'est en ce sens qu'on constate que la classe moyenne fonctionnarisée locale a été exclue de la mise en œuvre du projet du Louvre.

​Comment comprendre la relation entre la France et les Émirats, dont les liens sont "étroits, réguliers et diversifiés" selon l’Élysée, à un moment de profonde déstabilisation de nos sociétés par un Islam politique financé par les pays du Golfe ?