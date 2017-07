Alexandre Bompard à la tête de Carrefour : le monde du grand business parisien découvre son « Macron »

Il y a du Macron chez Bompard. Il y a du Jupiter chez lui . Alexandre Bompard est jeune, brillant, énarque, attachant parce que charmeur et charmant. Tout comme Emmanuel Macron, il aurait pu monétiser son cursus comme haut fonctionnaire international, ou tenir le pouvoir de l'ombre qui pouvait s ‘offrir à lui dans les cabinets ministériels, ou même faire fortune dans la banque d’affaire. Comme Macron. Mais tout comme lui, il est habité d’une obsession, faire bouger ce pays qui s’asphyxie dans des structures héritées de mai 1968.

Et tout comme Macron il a le goût du risque et de la transgression. Peut-être que parce qu’il sait que seule la rupture est source de progrès.

Toujours est-il que cet énarque, bon chic bon genre, va mener une carrière tambour battant que personne n’aurait pu lui prévoir. Comme pour Macron.

Cette semaine, il a pris les commandes de Carrefour alors que son prédécesseur avait préparé un dauphin issu de l’interne. Pour préserver le modèle sans doute. Bompard, lui, a convaincu les « électeurs », ou plutôt les actionnaires qu‘il fallait tout changer, s’adapter au monde et ne pas attendre de changer le monde sinon, on perd la partie et on disparaît.

Alexandre Bompard a toujours pris des paris professionnels impossibles. Très vite à la sortie de l’ENA, promotion Cyrano de Bergerac, ça ne s’invente pas ! Il entre à l’Inspection des Finances, va mettre son nez dans un cabinet ministériel, celui de François Fillon aux affaires sociales, mais il y reste peu de temps. Sa passion c’est le sport, le tennis qu’il pratique et le football qu’il suit depuis son enfance quand son père l‘emmenait au club de Saint-Etienne dont il a été le président.

Alexandre Bompard va donc s’éloigner des salons du pouvoir politique et entrer à Canal Plus, la chaine du sport, où il rencontre son mentor, Bertrand Méheux, lequel en aurait bien fait son successeur à la tête du groupe Canal et de Vivendi. Mais les actionnaires, comme on sait, en ont décidé autrement.

Au bout de quatre ans, Alexandre Bompard a compris qu’il n’y avait pas d’issue. Il va donc filer vers d’autres risques. L’Europe est en difficulté, ça lui va. Mais comme en politique, ça ne sera pas facile de remuer les vieilles gloires qui s’accrochent dans les médias. Pasfacile sauf qu’il parviendra à rajeunir la vitrine et à redresser l’audience. Alors le tout Paris qui chante, qui cause et qui compte ne va parler que de ce jeune homme, François Pinault prend son téléphone et lui propose la Fnac. A ce moment là, la Fnac, c’est un chef d’œuvre des années 70, mais en péril. La Fnac étouffe sous la pression du E-commerce. Pinault ne sait pas quoi faire. Alors il donne carte blanche à Bompard. Et Bompard va relever ce défi. Les clients n’achètent plus de DVD ou de CD, mais ils continuent d’écouter de la musique. A partir de 2015, Alexandre Bompard va révolutionner la FNAC sans abimer l’ADN de la marque qui reste très forte. La transformation est radicale. Le mode de distribution des livres et des DVD, le modèle économique, les magasins, tout change et s’adapte au point de relancer la FNAC en bourse. Là encore, peu de gens à Paris y croient. Mais en juin 2016, l'action entre en bourse à 22 euros, elle s’échange aujourd’hui à 77 euros. Les actionnaires et les personnels ne peuvent pas se plaindre de la transformation.