Alexandre Benalla au 20h de TF1 : une façon de ramener ce sujet à une affaire d'homme, et non une affaire d'Etat

Gaël Nofri : Juridiquement, Alexandre Benalla a une stratégie de défense consistant à dire qu'il a aidé des policiers victimes d'agressions causées par des casseurs violents. C'est sa défense et il appartiendra à la justice de dire ce qu'il en est. L'espèce d'enquête hystérique et cathodique que mène le pays sur les faits du 1er mai reprochés à Alexandre Benalla a quelque chose de totalement disproportionné: ce n'est pas là que doit se porter le débat politique qui doit nous intéresser. Ce sont des faits qui sont incontestablement propres à ce Monsieur, je ne vois là ni débat politique ni matière à fantasmer sur une responsabilité du Chef de l'Etat en la matière.

Si on ne positionne pas le débat là où il doit être, on en arrive au genre de masturbation intellectuelle à heures de grande écoute à laquelle on a pu assister ce soir: des coups ou des gestes vigoureux ? 6.000 ou 10.000 euros de salaire ? Proche ou collaborateur du Président ? Présent dans les déplacements du Chef de l'Etat ou organisateur d'événements à l'Elysée... si c'est pour de telles subtilités sémantiques que la vie institutionnelle française est bloquée depuis 10 jours, il y a de quoi s'inquiéter !

La vraie question que pose en réalité cette histoire est comment en est-on arrivé là ? Comment le comportement personnel, répréhensible, d'un homme a-t-il pu prendre un tel écho dans le pays et paralyser à ce point un pouvoir qui passait, chez beaucoup, comme l'un des plus solidement établis qu'ait eu la France depuis Nicolas Sarkozy au moins.

La réalité, c'est que beaucoup n'ont pas voulu voir combien ce pouvoir est, non pas faible, mais fragile. Fragile parce que les attentes qu'a fait naître l'élection du Président Macron sont à la fois de formidables moteurs d'espoir mais aussi de grandes causes de frustrations : le nouveau monde, plus jeune, voulu plus proche de la société civile et présenté comme plus moral, que l'on nous avait vendu se révèle à l'usage ne pas être la recette miracle espérée. Au contraire, il s'avère une source de fragilités, d'inexpérience, d'amateurisme et surtout de désillusions. Non d'ailleurs que l'ancien monde soit meilleur que le nouveau, mais parce qu'en réalité il y a un monde tel qu'il est et c'est lui qu'il convient de chercher à améliorer, non à nier en ventant les mérites d'un nouveau produit miracle, ou devrait-on dire, d'un produit forcément miracle parce que nouveau.

A travers cette affaire, est-ce bien après Macron que tout le monde en a, comme l’a affirmé ce soir Benalla ?

"Que tout le monde en a", l'expression semble forte. Elle a un aspect "victime immolée" qui ne rend pas compte de la faute personnelle de ce Monsieur Benalla. En revanche, à travers l'affaire, ce qui interroge évidemment c'est l'entourage présidentiel, l'ossature de ce nouveau monde promis... C'est évidemment la fonction de Monsieur Benalla au coeur du Cabinet du Président de la République qui rend son cas si épidermique. Sur ce point d'ailleurs tout le monde se retrouve : Alexandre Benalla, l'opposition qui essaie de donner corps à une "affaire Macron" et le Chef de l'Etat lui même qui a recruté Benalla. Le Président Macron ne s'en est d'ailleurs pas caché en se désignant lui même comme "le seul responsable".