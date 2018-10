Alex Ramires - "Sensiblement Viril" : il est drôle, attachant, et n'a pas la grosse tête

Des ombres du franquisme à la complexité de l'Espagne d'aujourd'hui, le dernier livre de Javier Cercas constitue une introspection familiale intense, courageuse et salutaire. Un grand roman, plus révélateur qu'un récit ou qu'un essai.

La plateforme devait créer une alternative à la demande de réédition de diplômes. Parallèlement, elle devait aussi permettre d’authentifier de les diplômes pour, par exemple, traquer les faux CV. Devant être entièrement disponible début 2018, la plateforme accuse un sérieux retard et le manque de communication des acteurs inquiète.

Bizarre ? Pas tant que ça si on se donne la peine d'y réfléchir.

Architecture de demain Comment Google veut construire les villes du futur… entièrement en bois

Et si les villes étaient essentiellement construites à base de bois ? C'est le projet de Sidewalk Labs, une filiale de Google ayant notamment pour projet de développer de nouvelles formes de villes et se basant sur les technologies récentes, parmi lesquelles de nouvelles formes de bois, très résistantes et résistantes au feu. Un projet qui résoudrait de nombreux problèmes, notamment au niveau des ressources disponibles sur la planète.