Alerte rouge à la sur-prescription d’antidépresseurs chez les jeunes enfants

Atlantico : Le Dailymail fait état d'une hausse de 24% d'antidépresseurs prescrits à des enfants de moins de 12 ans au Royaume-Uni. Est-ce que cela signifie que ceux-ci sont de plus en plus nombreux à faire une dépression, ou bien que la prescription des antidépresseurs se banalise auprès des enfants ?

Pascal Neveu : Ces résultats rapportés par cette étude sont catastrophiques. Toutes les études internationales, et notamment des rapports de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) précisent bien que l’approche psychothérapeutique est la première à privilégier avant l’utilisation d’antidépresseurs, aux effets secondaires importants chez les enfants et adolescents. Il s’agirait de quasiment 1 million de jeunes de moins de 18 ans traités ces 3 dernières années… dont 17 suicides liés directement aux traitements.

Certains en profitent pour dénoncer le délai d’attente pour un rendez-vous auprès d’un thérapeute, et donc l’utilisation en urgence d’un traitement pharmacologique.

Mais l’état des soins médicaux au Royaume-Uni n’est pas le même qu’en France, toutes disciplines confondues, preuve en est le nombre grandissant d’Anglais venant se faire soigner en France.

Les études internationales montrent que la dépression chez l’enfant est rare (environ 0,5 %). Elle est plus fréquente chez l’adolescent (3%). La dépression de l’enfant s’accompagne de difficultés comportementales, relationnelles, familiales et scolaires, durables et souvent d’apparition brutale. Elle se traduit le plus souvent par une attitude générale de retrait ou au contraire par une irritabilité et une agitation inhabituelle.

A l’adolescence, le sex ratio est de 2 filles pour garçon (ce ratio est l’inverse de celui de l’enfant), le risque suicidaire augmente. Les explications avancées sont principalement psychosociales : les adolescentes subissent nettement plus que les garçons de leur âge une baisse de l'estime de soi avec une perception négative du corps.

La dépression de l’adolescent peut s’exprimer par un désinvestissement scolaire brutal, par des plaintes somatiques masquant la dépression chez les filles, ou par des passages à l’acte (agressifs ou anti-sociaux) chez le garçon. Ces troubles sont distincts de la « crise d’adolescence » et le risque de les sous-estimer est important.

La France connaît-elle des évolutions semblables ?

Une étude de l’INPES montrait qu’en France, entre 2,1 et 3,4 % des enfants et 14 % des adolescents seraient touchés par des troubles dépressifs, ce qui ne veut pas dire qu’il s’agit d’une dépression ! Mais il est de leur louable action de travailler sur la prévention. Car cela représente un poids considérable, en termes de souffrance individuelle comme de santé publique. Cette fréquence est d'autant plus inquiétante que la tentative de suicide est une des complications de la dépression.

Cependant, de plus en plus, nous avons tendance à confondre un état dépressif avec un état anxieux. En effet, les troubles du registre anxieux sont associés à la dépression dans 40 à 70 % des cas. Cela peut être l'angoisse de séparation, un trouble panique, une phobie scolaire et des difficultés d'apprentissage chez les enfants.