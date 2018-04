Alerte monde contesté : 1968- 2018 : le retour du péril jeune (mais lequel cette fois-ci...) ?

Atlantico : Dans un contexte politique actuel agité par un mouvement social et le blocage de certaines universités, résonnant ainsi avec mai 68, appuyé également par divers mouvements aux Etats-Unis (marche contre les armes, contestation des professeurs), comment évaluer le potentiel actuel d'un match retour de la jeunesse, 50 ans après mai 1968, en France ?

Eric Deschavanne : Le cinquantenaire de 1968 ne doit pas faire illusion : le monde dans lequel nous vivons n’est plus celui de 1968. Faire un rapprochement au motif qu’il y a des grèves ou une poignée d’étudiants qui s’agitent n’a aucun sens d’un point de vue historique. Il est d’ailleurs significatif que l’on ne compare pas l’agitation étudiante avec les multiples mouvements lycéens et étudiants qui ont eu lieu depuis 1968 (et dont l’existence est un des effets de 68) : on oublie tous ces mouvements (que l’on avait parfois en leur temps comparé à 68) dans la mesure où ceux-ci n’avaient aucune portée historique.

L’agitation actuelle n’en a pas davantage. L’un des aspects de 68 fut par exemple la dimension culturelle et sociétale de révolte contre l’autorité. Après 50 ans de laxisme, le désordre universitaire fait partie du paysage : les manifs ou les blocages ne sont plus des événements mais des petits rituels ; ils expriment un nouvel « habitus », les mœurs du temps. En profondeur, sur le plan des valeurs et des opinions, on ne mesure pas de fracture générationnelle susceptible de fournir la trame de fond et l’identité d’un mouvement de masse de la jeunesse.

Vincent Tournier : Il règne effectivement comme un parfum de Mai-68. L’événement est dans l’air du temps, mais il faut savoir raison garder. La référence à Mai-68 est systématiquement mobilisée lorsqu’il y a des troubles dans les universités car il s’agit d’un événement mythique, une sorte de modèle idéal pour tout apprenti révolutionnaire. Donc, nombreux sont ceux qui rêvent de rejouer la même partition, un peu comme les acteurs de Mai-68 ont sans doute eux-mêmes rêvé de rejouer la Résistance (comme en témoigne le slogan CRS-SS). Si on s’en tient à une analyse objective, la situation actuelle est bien différente. A la fin des années 1960, la France vivait une phase de mutation rapide et profonde, passant d’une société rurale et traditionnaliste à une société urbaine et consumériste. C’est l’époque où les Français découvrent le confort matériel, la liberté sexuelle et la télévision. C’est aussi une période traversée par la sécularisation (le concile de Vatican II se termine en 1965). La sécurité sociale et la prospérité économique ont créé un sentiment de sécurité qui facilite l’expression de revendications.

Pour autant, on ne doit pas nier qu’il existe des convergences avec la période actuelle. Aujourd’hui comme hier, on retrouve un fort attrait pour l’engagement radical et la critique des institutions, le tout sur fond de malaise universitaire lié à la croissance des effectifs. Les tensions sont palpables. Les passions sont très fortes, il y a une hyper-sensibilité sur certains sujets au point que le débat devient parfois impossible. Les voix dissidentes n’ont pas droit au chapitre et font l’objet de fortes pressions. Cette logique d’exclusion et d’intimidation n’est pas sans rappeler le climat de la Guerre froide. On voit aussi revenir des affrontements physiques entre des groupuscules d’extrême-droite et d’extrême-gauche, phénomène qui avait quasiment disparu après les années 1970. Par ailleurs, comme hier, la question coloniale est un paramètre très important : dans les deux cas, il y a des polarisations très fortes qui se constituent autour de la critique l’Occident et des Etats-Unis, avec une idéalisation des populations non-occidentales. C’est une sorte de néo-tiersmondisme, qui idéalise certaines populations comme les migrants, les musulmans ou les Palestiniens. Ce néo-tiersmondisme est peut-être encore plus problématique que celui des années 1960 parce que, cette fois-ci, il concerne aussi des populations qui se sont installées en Occident et qui entendent développer leurs propres modes de vie. Bref, ce contexte est donc à la fois différent et proche de celui qu’on a connu voici 60 ans, ce qui signifie qu’il est difficile de savoir comment les choses vont évoluer.