Alerte à la leptospirose : la maladie des rats atteint des niveaux inégalés depuis près d'un siècle en France

Atlantico : Avec plus de 600 cas signalés en France métropolitaine et 700 en moyenne dans les départements et collectivités d'Outre-mer, la "maladie des rats" ou leptospirose fait de nouveau parler d'elle avec le plus haut nombre de cas enregistrés depuis les années 1920. Pour autant, cette hausse des signalements traduit-elle vraiment une résurgence de la maladie ?

Stéphane Gayet : Les rats sont des vecteurs de nombreuses maladies infectieuses,menaçantes pour l’homme. Parmi les plus graves, il faut mentionner la leptospirose, le sodoku, la peste et la chorio-méningite lymphocytaire virale (CMLV). Alors que le sodoku (bactérie transmise par morsure de rat) et la peste (bactérie transmise par piqûre de l’homme par la puce du rat) nécessitent un contact rapproché entre le rat et l’homme, la leptospirose (bactérie appelée leptospire) est bien souvent contractée par une personne n’ayant pas remarqué de rat là où il s’est contaminé.

C’est lié au fait que cette maladie se transmet par contact avec de l’eau souillée par de l’urine de rat. La contamination s’effectue également par l’urine avec la CMLV (virus), mais l’animal en cause est le plus souvent la souris et non le rat. C’est parce que la leptospirose est la plus fréquente des maladies transmises par le rat qu’elle est souvent appelée « maladie des rats ».

Il est utile de préciser qu’avec un nombre estimé de dix milliards, les rats constituent un tiers de la population de mammifères du Monde. Or, ils ont une étonnante faculté de coloniser les lieux proches des habitations et de se multiplier rapidement. Les rats sont omnivores, c’est dire qu’ils sont capables de manger pratiquement de tout et les détritus de notre alimentation leur conviennent parfaitement. Ce sont des animaux doués d’un pouvoir d’adaptation peu commun. On peut rappeler qu’ils sont largement utilisés au laboratoire, et y compris pour des études psychiatriques et sociologiques.

La France est l’un des pays industrialisés qui a l’incidence la plus élevée de leptospirose (incidence annuelle comprise entre 0,5 et 1 cas pour 100 000 habitants). Selon les données issues du Centre national de référence des leptospires et de son réseau de laboratoires, on observe une augmentation du nombre de cas, avec une incidence record jamais enregistrée depuis 1920 pour les années 2014 et 2015, de 1 cas pour 100 000 habitants (incidence 2 fois plus élevée qu’en 2011). Plus de 85% des cas documentés n’avaient pas voyagé le mois précédent l’apparition des symptômes. La très grande majorité des cas était de sexe masculin.

Les facteurs de risque étaient la fréquentation d’un environnement rural ou la pratique de loisirs en plein air, notamment d’activités aquatiques (baignade, kayak, rafting, canyoning). Une étude rétrospective en Normandie a également montré une prédominance des cas parmi les personnes exerçant une activité professionnelle au moment de la survenue de la maladie (52 %). Depuis quelques années, plusieurs cas de leptospirose ont été décrits chez des personnes possédant des rats de compagnie. Pour les autres cas, un voyage en région endémique (Asie du Sud-Est, Antilles ou Océan indien) était précisé. Le maximum de cas est habituellement retrouvé entre les mois d’août et septembre. Pour la période 2011-2015, les régions Aquitaine, Franche-Comté et Basse-Normandie étaient les plus touchées. Dans les départements d’outre-mer, l’incidence de la leptospirose est de 10 à 50 fois plus élevée qu’en France métropolitaine, avec une majorité de cas pendant la saison des pluies.