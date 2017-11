Alerte aux papy-mamies gâteaux ! Pourquoi des grand-parents trop indulgents se révèlent parfois mauvais pour la santé des enfants

Atlantico : Avez-vous perçu dans votre pratique un impact négatif des grands-parents sur le poids ou le régime alimentaire des petits-enfants ?

Annick Goetgheluck : Écoutez, non. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a aussi l'inverse. J'ai un exemple d'une personne que je connais très bien, une grand-mère qui a cinq petits-enfants et dénonce la mauvaise alimentation de ses petits-enfants dûe à l'éducation des parents. Elle avait un jardin, cultivait ses propres légumes et a donc enseigné à ses quatre enfants à cuisiner. Elle déplore que ces bonnes habitudes alimentaires, qu'elle avait transmis à ses enfants, n'aient pas été à leur tours enseignées à ses petits enfants.

Vous avez donc davantage d'exemples de grands-parents ayant une influence positive que l'inverse ?

Moi oui, tout à fait.

Avez-vous des conseils à donner aux grands-parents qui se posent des questions sur ce qu'ils donnent à manger à leurs petits-enfants ?

Il faut que les grands-parents soient pédagogues en transmettant leurs bonnes pratiques aux petits-enfants. Si je reprend l'exemple de cette grand-mère, elle cuisine des plats maison et apprend par ce biais les bonnes pratiques, comme le fait de manger beaucoup moins de sucre.

Donc l'image des grands-parents qui gâtent trop leurs petits-enfants, vous n'y croyez pas ?

Non, du tout. Il y a peut-être certains cas dans cette génération qui ont connu les privations de la guerre et qui ont surcompensé. Mais la plupart savent ce que c'est que manger équilibré, sans abuser du sucre.

Si en tant que parent, je trouve que les grands-parents donnent trop de sucre à mes enfants, que puis-je faire ?

Le maître mot c'est la santé-prévention. Il faut leur parler des études qui montrent de façon limpide qu'une mauvaise alimentation favorise l'apparition de maladies. Notamment pour le sucre, on peut par exemple leur rappeler que pendant leur jeunesse, ils n'en consommaient finalement que très peu par rapport à ce qu'il se fait aujourd'hui.