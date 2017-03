Alerte sur l'atmosphère terrestre : 7000 bulles souterraines géantes de méthane sont sur le point d'exploser dans l'Arctique russe

Atlantico : Un phénomène très inquiétant touche de plus en plus les péninsules du Nord de la Sibérie : pendant l'été, avec le dégel, d'énormes bulles de méthanes se forment juste en dessous de la surface terrestre et éclatent pour former d'énormes cratères. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ?

Le phénomène est expliqué dans la vidéo ci-jointe :

Sous la couche d'herbe et de terre s'accumule tous les méthanes contenus dans le pergélisol qui dégèle du fait du réchauffement climatique.

Aujourd’hui il a été établi que l’effet de serre a entrainé une augmentation de la température de la Terre de 1 degré.

Il s’en suit que les glaces de l’Arctique ou de l’Antarctique ont commencé à fondre.

Parallèlement des espèces animales disparaissent ou se déplacent.

L’acidification des océans attaque les équilibres marins traditionnels.

Bien d’autres causes ou phénomènes pourraient être cités. Mais il est certain que la plupart d’entre nous continuent à consommer sans restriction aucune et, faut-il l’avouer, avec un désintérêt pour les questions de ce type, même si, bonne conscience oblige, les media en parlent à l’occasion.

Des accords internationaux visent à limiter le réchauffement à 2 degrés, ce qui est déjà considérable. Un effort planétaire devrait être engagé très rapidement pour réduire de manière significative l’émission de gaz à effet de serre.

Quelle est l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui, et quels sont les risques encourrus ?

Là encore, une petite vidéo sera plus utile qu'un grand discours :

Les conséquences sont maintenant de plus en plus visibles. Ainsi les sols gelés des régions arctiques, appelés permafrost, constituent ce que les spécialistes appellent une bombe à retardement. En effet en dégelant de fortes quantités de méthane et de carbone sont libérés.

Dans le permafrost des restes d’animaux et de plantes sont conservés. En dégelant, ces débris fermentent et laissent échapper de fortes quantités de gaz carbonique et de méthane dans l’atmosphère. On note aussi des bulles de méthane remontant du fond des mers.

Il faut souligner que l’effet de serre causé par le méthane est plus de vingt fois supérieur à celui produit par le gaz carbonique.

On constate en outre des glissements de terrain. En Sibérie de lacs de fonte se forment peu à peu.

Existe-t-il des solutions pour éviter cette catastrophe écologique ? Ou la seule possibilité reste-t-elle de réduire le réchauffement ?

Pour l'instant, il n'y a pas de solutions technologiques qui puisse d'une façon ou d'une autre gérer c'est situation. Il s'agit d'un tout. De tels phénomènes sont désormais bien connus. Les effets bien visibles ne peuvent plus être contestés.

En premier lieu il est indispensable que chacun prenne une conscience claire de ce qui se passe au niveau de notre environnement et surtout des risques encourus par nous et, à la suite, par les générations futures. Sans cette prise de conscience aucune action d’ensemble n’est envisageable.