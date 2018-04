L'alcoolisme, un phénomène que la France ne saurait voir ?

Atlantico : Comment une personne atteinte d'alcoolisme peut-elle se rendre compte de son propre état ? Faut-il nécessairement, pour sortir des conduites de dissimulation, un déclic "violent", comme celui qu'a connu Jean-Vincent Placé ? Quel rôle vont alors jouer les proches ?

Michel Lejoyeux : Souvent, dans l'alcoolisme, il existe ce qu'on appelle une phase de déni. Il s'agit d'un symptôme de la maladie. C'est-à-dire que dans toute relation de dépendance, il y a une sorte d'aveuglement qui fait qu'on en repère par les conséquences. C'est même d'ailleurs grâce au repérage des conséquences qu'on n'est pas dépendant. C'est ce qui fait que, si un jour dans votre vie vous buvez trop - ce qui arrive à tout le monde -, vous allez voir que ça a eu des conséquences négatives et vous ne recommencez pas le lendemain.

On peut repérer, d'ailleurs, que ce déni s'observe dans toutes les passions. Dès que vous êtes passionné - que ce soit pour quelqu'un dont vous êtes amoureux ou une activité -, vous allez en dénier le temps que ça prend, l'argent que ça coûte, etc. Et donc, le déni est constitutif de la passion : c'est à la fois une cause et une conséquence de la passion ; la dépendance n'étant finalement qu'une passion qui se détourne sur un produit.

Toutes les conduites de dépendance sont des situations relativement chroniques qui sont précédées d'une longue période où, effectivement, il va y avoir une longue période à la minimisation. Et cette prise de conscience peut se faire brutalement, à l'occasion d'une conséquence sociale ou médicale - par exemple, je vois aux urgences des gens qui vont arriver de véritables overdoses à l'alcool et qui, au détour de ça, vont se motiver -, ou peut se faire progressivement, éventuellement sur l'incitation de l'entourage.

Le rôle des proches qui entourent un malade alcoolique est similaire à celui des proches qui entourent tout autre malade. On ne dirait pas d'un malade cancéreux : "je vais lui faire la morale pour qu'il aille mieux" ou "je vais lui expliquer son problème". Donc le rôle des proches est de se mobiliser pour que des soins soient obtenus et, surtout, de ne pas culpabiliser, de ne pas moraliser, de repérer ce trouble pour ce qu'il est, c'est-à-dire une maladie.

Le problème de la maladie alcoolique, ou de la dépendance à l'alcool, c'est qu'elle concerne un produit que nous consommons tous. Le regard est par exemple très différent sur la cocaïne ou l'héroïne : on peut tout à faire dire "c'est l'autre". L'alcool est un produit valorisé en France, on l'a même vu récemment valorisé par le président de la République. Et au fond, c'est un produit qui sous-tend une importante activité économique et qui, chez certains, fait l'objet d'une dépendance. Donc tout se passe comme si, au fond, l'annonce que certains peuvent se rendre malades avec ce produit - qui est habituellement sur nos tables, dans nos fêtes - suscite des réactions de rejet encore plus fortes. Parce que, d'une certaine manière, on s'identifie un peu, on n'a pas cette mise à distance protectrice que l'on peut avoir avec des substances illicites que l'on ne consomme pas de manière agréable et normale.