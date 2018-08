Albert Einstein : "Dieu ne joue pas aux dés avec la vie. La science sans religion est boiteuse, mais la religion sans la science est aveugle"

Dans cette série de l’été consacrée à l’histoire des plus grandes personnalités scientifiques, nous avons choisi de vous les présenter sous la forme d’interview. Interviews imaginaires évidemment mais pour le moins plausibles. Le plaisir du journaliste qui se fait plaisir en écrivant lui même les réponses ont consisté aussi à ne pas trahir l’historien qui lui, fait parler les écrits, les témoignages et les documents. Donc que l’historien nous pardonne de quelques imprécisions. Notre intention est aussi noble que la sienne, faire connaître ceux qui ont changé le monde en profondeur par leur réflexion, leurs découvertes ou leur imagination.

Après avoir rencontré Christophe Colomb, Alexander Fleming, le père de la médecine moderne, après une visite chez le baron Haussmann et chez Marie Curie, voilà aujourd’hui les confidences de Albert Einstein.

Albert Einstein est considéré aujourd’hui comme l’homme le plus intelligent du monde et de l’histoire de l’humanité. A tel point qu’à sa mort, son cerveau fut conservé et récupéré par des médecins pour être autopsié et analysé afin de déterminer en quoi il pouvait être différent du cerveau d’un être humain ordinaire. Einstein est mort en 1955 à l’âge de 76 ans et depuis cette date, les médecins qui se sont penchés sur ce cerveau exceptionnel ont bien découvert qu’il avait un nombre élevé d’«astrocytes ». Les astrocytes sont des cellules gliales du système nerveux central. Elles ont une forme étoilée, d'où leur nom. Leur fonction est de protéger les neurones et de les alimenter. On a découvert récemment qu’elles avaient un rôle important dans la régulation du rythme biologique. Mais les scientifiques n’ont toujours pas réussi à déterminer ce qui dans le cerveau d’Einstein conditionnait son extraordinaire puissance d’analyse et de réflexion, à moins que le résultat de leur recherche soit considéré par les autorités américaines comme un secret d’Etat.

Il est considéré comme le plus grand scientifique de tous les temps, mais sa renommée dépasse le monde des scientifiques parce que sa réflexion a surtout porté sur la vie, son évolution et le sens de la vie.

Comme disait Jean D’Ormesson, pour savoir « d’où viens-je, où vais-je et dans quel état j’erre, il faudrait demander à Albert Einstein ». Sa culture, son parcours, ses recherches et ses prises de position politique, sociale et morale renvoient toujours à l'intelligence et au savoir. D’où cette réputation de savant aussi solide qu‘un roc.

Atlantico : Difficile de s’interroger (ou d’interroger Albert Einstein), l’œuvre est tellement vaste, prégnante. Si on résume et simplifie le travail d’Albert Einstein, on dit quoi ?

Albert Einstein : On ne dit rien, et on tire la langue comme je l’ai fait une fois dans ma vie à un photographe qui me demandait avec insistance de sourire. Mais pourquoi sourire ? Cette photographie a fait le tour du monde. J’ai travaillé sur le sens de la vie et la science m’a donné des pistes que j’ai essayées de partager. Notre problème est de découvrir les lois de la nature. Si Dieu existe, il n’a rien fait par hasard. Voilà à quoi j’ai consacré ma vie.