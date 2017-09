Al-Qaida toujours aussi dangereux seize ans après le 11 septembre 2001 ?

Il s’est avéré que la guerre déclenchée en Afghanistan en 2001 a bien chassé les activistes d’Al-Qaida (et les taliban) en les éparpillant, majoritairement au Pakistan mais aussi pour une petite partie en Iran(1). C’est surtout la gestion des suites de cette intervention qui a été calamiteuse mais pouvait-il en être autrement dans ce pays où tous les envahisseurs ont fini par mordre la poussière(2) ?

Encore plus calamiteuses ont été les conditions de l’après-guerre d’Irak déclenchée en 2003 par Washington.

C’est là qu’a grandi la branche irakienne d’Al-Qaida « canal historique » qui a donné naissance à l’Etat Islamique d’Irak (EII) puis, après une première défaite en 2006, à l’Etat Islamique d’Irak et du Levant (EIIL) qui rompra avec la maison mère en 2014 en se faisant connaître sous l’acronyme Daech.

Cette branche dissidente de la nébuleuse, tout en ensanglantant la Syrie et l’Irak, a développé 18 franchises de par le monde et mené des actions terroristes, notamment en Europe. Cette organisation salafiste-djihadiste a tout fait pour que l’ensemble des Etats concernés conjuguent leurs efforts pour la neutraliser. Le pseudo-califat qu’elle a bâti sur les ruines syro-irakiennes est aujourd’hui en train de se déliter. Mais, en dépit de ce qui s’annonce comme une défaite militaire « classique », l’idéologie est toujours bien présente. De plus, Daech a eu le temps de former 40.000 étrangers (hors Syriens et Irakiens) et 7.000 Européens seraient sur le retour ou déjà revenus ! Sa stratégie à venir a été officiellement annoncée comme le « retour au désert » en référence à la période quand le prophète Mahomet a quitté la Mecque pour Médine. Ce fut alors une période très guerrière pour lui et ses disciples.

Daech va intensifier ses opérations de guérilla là où cela est possible (Syrie-Irak, Yémen, Sinaï, Afrique de l’Ouest, Birmanie, Indonésie, etc.) et mener des actions terroristes en utilisant des returnees et des fidèles locaux qui n’ont pas connu de théâtre de guerre et qui n’ont pas ou peu de liaisons avec l’extérieur : les « djihadistes solitaires » (qui peuvent d’ailleurs agir en groupe).

Mais Daech a tendance à faire oublier Al-Qaida « canal historique » qui a la même idéologie mais qui sait se montrer plus présentable. Son chef, le docteur Ayman al-Zawahiri, a invité en 2013 ses partisans à éviter les tueries de masse, particulièrement celles qui pourraient frapper des civils musulmans et des femmes et enfants innocents. Il privilégie les objectifs politiques et militaires. Il semble souhaiter se présenter comme un « extrémiste modéré ». C’en est à un tel point que dans certaines régions, des responsables politiques voient en Al-Qaida « canal historique » un interlocuteur valable.

De plus, il agit souvent sous faux pavillon. Ainsi, en Syrie, c’est le Hayat Tahir al Cham (HTC) qui s’est constitué autour de l’ancien Front al-Nosra - le bras armé d’Al-Qaida « canal historique » en Syrie -. Al-Nosra a officiellement rompu le 28 juillet 2016 les liens qui l’unissaient à la maison mère en prenant le nom de Fateh al-Cham. Il a ensuite fondé le HTC qui a chassé les autres mouvements rebelles, en particulier de la province d’Idlib. C’est la traduction sur le terrain de la stratégie d’Ayman al-Zawahiri qui a pour but de rassembler autour de ses forces d’autres formations rebelles même si elles ne partagent pas totalement la même idéologie ni les mêmes objectifs à long terme. C’est ainsi que le HTC est devenu la coalition d’opposition à Bachar el-Assad la plus importante avec au moins 30.000 activistes. Ce chiffre pourrait s'accroître dans l'avenir, les "transferts" vers le HTC étant nombreux.