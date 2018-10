L’air des Antilles : Emmanuel Macron et les limites de sa prise de recul

Atlantico : Emmanuel Macron engage déjà la campagne des européennes si l'on s'en fie à ses déclarations dans le JDD : "C'est un combat de civilisation, un combat historique, et je ne céderai rien aux extrêmes", explique Emmanuel Macron. "Je crois au retour des peuples. Je ne suis pas un européiste, ni un mondialiste.

Je crois à l'identité forte de chaque peuple, je crois à l'histoire et à l'ambition de notre peuple. Je veux le convaincre que l'Europe, c'est ce qui l'accompagne, le protège. Je suis pour tourner la page d'une Europe ultralibérale, mais aussi pour éviter la page d'une Europe des nationalismes. L'Europe, c'est notre bonne protection. Encore faut-il la repenser et la rebâtir." Comment interpréter ce discours qui semble être à rebours de toute la vision de l'Union européenne que le Président de la République s'est échiné à dessiner depuis son accession au pouvoir ?

Christophe Bouillaud : Dans le même entretien, le lecteur croit comprendre qu’Emmanuel Macron dénie complètement aux élections européennes leur fonction d’élections intermédiaires, qui permettent de sanctionner le pouvoir en place et de lui signaler qu’il fait fausse route. Il préempte en quelque sorte les effets d’une possible défaite, ou même déroute, de la liste LREM à ces élections européennes, en soulignant qu’il continuera quoi qu’il arrive jusqu’au bout de son mandat de cinq ans à réformer la France. E. Macron a sans doute vu que le score de LREM est talonné par celui du RN de Marine Le Pen, alors que ce dernier, sans vouloir offenser personne, est encore sous le choc suite à sa défaite de 2017, et qu’il se débat dans ses problèmes financiers qui l’amènent à réduire son réseau local. En même temps, E. Macron sait bien que la défaite aux européennes ne peut pas être trop cuisante, la suite de son mandat en dépend, puisque nous sommes tout de même dans des démocraties où l’opinion publique compte, donc il commence à repositionner en tout hâte son discours sur une ligne moins européiste, moins mondialiste – même s’il a fait à l’Assemblée de l’ONU le grand show de l’anti-Trump quelques heures auparavant. Les dernières élections européennes, en 2014, mais aussi déjà celles de 2009, ont montré en effet que, pour y faire un score honorable, il faut absolument pour un parti critiquer l’Union européenne telle qu’elle est, même si l’on se trouve être soi-même, ou son prédécesseur partisan, à la source même de cette Europe que l’on critique. E. Macron, qui dit qu’il n’est pas un « européiste » ou un « mondialiste », et qu’il croit au « retour des peuples », cela fera tomber de leur chaise bien des gens qui ont suivi son parcours lors de l’élection présidentielle, mais c’est simplement du réalisme face à l’électorat français. E. Macron ne peut tout simplement pas laisser la critique de l’Europe à ses opposants de droite et de gauche. Il lui faut être en même temps pour l’Europe et contre l’Europe.

En tenant ces propos ne ressemble-t-il pas d'une certaine manière à Salvini et Orban ? En quoi est-il si différent de ces derniers si l'on se réfère à ces déclarations ?

C’est sûr qu’à ce niveau de généralité dans les propos de table, il n’y a pas de différences entre ce Macron-là, millésime 2018, et les propos des adversaires qu’il a lui-même acceptés, Salvini et Orban. Ces derniers ne sont pas européistes, tout comme Macron 2018, ne sont pas mondialistes, tout comme Macron 2018,, sont contre l’Europe ultralibérale, tout comme Macron 20418, et se déclarent aussi pour une Europe qui protège, tout comme Macron 2018. Ils dénient aussi être des nationalistes au sens ancien, agressif du terme, ils sont simplement des défenseurs de leur nation, et ils veulent la protéger, tout comme Macron 2018 pour notre peuple. Ils veulent aussi repenser et rebâtir l’Europe, tout comme Macron 2018.

Bref, comme tout le monde veut changer l’Europe en s’éloignant de l’hyper-libéralisme et en la faisant protectrices des peuples, on va finir par s’entendre…