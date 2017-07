"Aimer et prendre l’air" : un huis-clos conjugal, drôle, réaliste et touchant

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THÈME

Amy, actrice new-yorkaise à succès, est mariée à Jack depuis 20 ans.

Elle a tenté de le quitter à maintes reprises mais est toujours revenue (très rapidement !) au bercail conjugal. Chaque été, ils passent une semaine de vacances avec un autre couple, Kathleen et Larry, vieil ami de Jack et amoureux de la première heure d’Amy, dans leur villa cossue du Connecticut. La semaine s'annonce houleuse alors qu’Amy révèle à nouveau son départ imminent. Cette fois sera t-elle la bonne ?

POINTS FORTS

- Sophie Simon écrit avec humour et entrain ces scènes de la vie conjugale dans un décor américain gâté. La partition se joue à quatre : un critique littéraire infidèle, une journaliste va-t-en-guerre, une actrice fébrile et puérile, un scénariste aigri. Les deux couples sont au bord de la rupture et échangent doutes, regrets, espoirs et rancœurs sur leur vie. Le thème est classique mais l’auteur sait créer des situations surprenantes et faire fuser de bonnes répliques.

- C’est aussi un livre sur l’amitié, les diners arrosés entre amis. Entre confidences et révoltes. Le quatuor désabusé se livre peu à peu, deux à deux, sans pudeur ni fierté. Ainsi va la vie...

POINTS FAIBLES

Je n’en vois pas si ce n’est les atermoiements d’Amy qui, à force, peuvent agacer...

EN DEUX MOTS ...

Un huis-clos conjugal drôle, réaliste et touchant.

UN EXTRAIT

« - Surtout moi, fait Jack. Amy vient de m’annoncer qu’elle me quitte. (…)

- Pour l’amour du ciel ! Encore… se désole Larry. Pensez-vous tenir au moins jusqu’à la fin de nos vacances ? L’été n’est pas une saison où l’on se sépare. L’automne s’y prête mieux. Les arbres se séparent de leurs feuilles et les feuilles de leur chlorophylle. »

L'AUTEUR

Sophie Simon vit à Paris. Elle est déjà l’auteur d’un recueil de nouvelles, « American Clichés », paru en 2011, et d’un premier roman, « Gary tout seul » paru en 2014.