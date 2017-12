"Je n'ai pas encore de titre" : L'art de faire et de dire plein de choses, sans se prendre au sérieux

Facile à lire, le livre est composé de 50 chapitres qui peuvent se parcourir indifféremment dans l'ordre ou le désordre.

- Chiflet oblige, des passages sont à se tordre de rire !

- Une plongée dans le monde littéraire et des éditeurs, de Francfort à San Francisco, sans bouder la scène germanopratine, de Lipp au café de Flore, avec des anecdotes amusantes et intéressantes où se croisent avec bonheur auteurs et éditeurs. - Des beaux moments de témoignage comme le chapitre Je me souviens, ou l'amitié foudroyée avec Cabu…

- Un répertoire savoureux de citations et d'anecdotes sur beaucoup d'auteurs qui nous font rire depuis des décennies, (et avant) Queneau, Allais, Ponge, Devos, Desproges, Prévert…

- Et aussi une démarche pédagogique bienvenue, qui vous fait découvrir les grandes maisons d'édition françaises (et étrangères aussi), les liens familiaux et financiers, les filiations, les outsiders, les étoiles montantes.

POINTS FAIBLES

Il faut se départir du sentiment d'autosatisfaction qui peut vous saisir dans les premiers chapitres. Et si Chiflet fait partie du décor (ce sont quand même les mémoires d'un éditeur aussi prolixe que "gonflé"), les anecdotes sont foisonnantes, les références aux ouvrages nombreuses, et les extraits - parfois irrésistibles !

EN DEUX MOTS

Ce livre est comme une volée de confettis : coloré, imprévisible, gai, déstructuré, parfois sérieux… et somme toute, savoureux. C'est une bonne base pour se nourrir d'anecdotes portées par un homme à l'humour et à l'énergie prodigieuses. Oui un livre pour se détendre en s'amusant, pour apprendre un peu, pour sourire et rire, sans aucun doute !

UN EXTRAITS

Ou plutôt deux:

- "A cette évocation du grand Georges Perec, il me prend l'envie de rassembler certains de mes souvenirs à sa façon. Lui-même ayant confié qu'il s'était inspiré de l'écrivain américain Joe Brainard, je balaie les scrupules que je pourrais avoir de l'imiter et vous livre donc mes "Je me souviens".

Je me souviens qu'au tout début de ma longue mais modeste carrière littéraire…" P95

- "Je terminerai la tournée de mes maîtres à penser ou à rire par celui que je vénère et que j'ai toujours rêvé d'imiter, en vain. Vous le connaissez peut être mal, et ce n'est pas étonnant, puisqu'il disait de lui qu'il était "notoirement méconnu". Alexandre Vialatte (1901-1971) définissait l'homme comme "un animal à chapeau mou qui attend l'autobus 27, au coin de la rue de la glacière". Ce personnage bien français, auvergnat et amoureux de l'étrange et du saugrenu, est probablement l'un des meilleurs observateurs de son époque… tout en faisant croire qu'il n'y connaissait rien." P183

L'AUTEUR

Chiflet, c'est un éditeur, fondateur dirigeant de sa propre maison d'édition (Chiflet et Cie) et un auteur hors norme, à l'humour colossal. Sa production personnelle, qu'elle soit signée Jean-Loup Chiflet ou John Wolff Whistle, est marquée par l'envie de jouer littéralement avec les mots, de se rire du langage et d'embrasser le non sens sans modération. Auteur de quelques best-sellers modèles du genre (Sky my husband 1978, Ad aeroportum 1999, Oxymore mon amour 2011) il est aussi l'auteur de deux dictionnaires amoureux, de l'humour et de la langue française. Il a commencé sa carrière dans le monde de l'édition, chez Hachette pour le développement international, assemblé des projets "clé en main" pour des éditeurs (Bookmaker !) et lancé ses propres maisons d'édition. Il est aussi l'auteur d'une trentaine d'autres ouvrages, la plupart décalés et farfelus !