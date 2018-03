Agrippine, la sulfureuse : ces nouveaux éléments qui adoucissent la légende noire de la femme la plus puissante de l’histoire de Rome

Qu’il me tue, pourvu qu’il règne!

Elle a été la femme la plus puissante depuis la fondation de Rome jusqu’au début du IIIe siècle. Considérée comme une criminelle sensuelle, une femme froide, une mère indigne mais surtout comme une politique redoutable, calculatrice et manipulatrice, à côté de laquelle le prince de Machiavel fait figure de débutant…. Bref un personnage à la réputation des plus sombres. Et pourtant, l’historiographie contemporaine commence non pas à la réhabiliter mais à lui donner une image plus conforme à sa réalité. Cette femme avait un nom, il s’agit d’Agrippine la jeune, la fille de l’imperator Germanicus et la mère de Néron.