Agressions de policiers et violences du quotidien : la France s’enfonce alors que New York a vu sa criminalité chuter au niveau des années 50

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, l'agression de deux policiers à Champigny-sur-Marne, filmée et relayée sur les réseaux sociaux a fait réagir jusqu'au sommet de l'Etat, Emmanuel Macron déclarant "les coupables du lynchage lâche et criminel de policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis". Au-delà du cas d'espèce qui reflète que 5 767 policiers ont été blessés « en mission » en 2016, selon l’Observatoire national de la délinquance, quel bilan dresser, dans la France de 2018, de l'insécurité et des violences du quotidien ?

Autant on voit une bonne orientation en matière de terrorisme, autant, sous M.

Macron, la criminalité du quotidien n'est pas mieux comprise, ni traitée, que sous M. Hollande - du moins pour l'instant. Pour les derniers lynchages de policiers, on est un peu ébahi par la récente éruption de médias qui considèrent d'usage ces crimes comme de méprisables "faits divers". Tardif réalisme ? Cynique remplissage un jour d'actualité creuse ? Notons seulement que ces violence visant les forces de l'ordre sont fréquentes en France, sans que d'usage, ces mêmes médias s'émeuvent beaucoup.

Rien que ces dernières semaines : Pau "Un véhicule fonce sur la police après un cambriolage raté" ; Essonne "Un policier et sa femme roués de coups devant leurs enfants" ; Chelles "des cambrioleurs blessent des policiers et leur crachent dessus" ; Toulouse "des policiers pris pour cible le soir d'Halloween" ; Seine et Marne "des cambrioleurs foncent sur les policiers avec leurs voiture", ainsi de suite.

Observons encore que les agressions de pompiers en intervention ont augmenté de 17,6% en 2016 et que celles des inspecteurs du permis de conduire ont carrément triplé la même année. Tels sont les effets d'un durable laxisme Taubira-Hollande : laissez agir les voyous ? Ils se déchaînent, c'est aussi simple que ça.

Or durant les années Taubira (déjà sous Mme Dati) fut fait le contraire de ce qui, partout au monde où la criminalité à diminué (les Etats de droit, bien sûr), se pratiquait : sanctionner fermement les délinquants juvéniles les plus avancés dans la voie du crime (ceux que la criminologie contemporaine nomme "prédateurs violents"), cette première sanction les effrayant d'aller vers les infractions les plus graves et de devenir, comme on le disait au XIX siècle, des "criminels d'habitude". Dès Mme Dati et plus encore sous Mme Taubira, ce fut tout l'inverse : sous une peine de deux ans ferme, au nom d'une "culture de l'excuse" chouchoutant de "malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme", rares étaient ceux faisant un seul jour de prison effective - à la grande joie des malfaiteurs. D'où sous les années Hollande, l'augmentation ou le maintien à haut niveau, des crimes d'usage pratiqués par les "prédateurs violents" : braquages bas-de-gamme, vols avec violence, cambriolages à l'arrache,

New York est parvenue à endiguer le fléau de l'insécurité qui sévissait notamment au cours des années 90 (2245 homicides contre 286 en 2017) alors que les chiffres de Chicago sont fortement repartis à la hausse au cours de ces dernières années. Quelles sont les leçons à tirer de ces exemples étrangers ?

Le triomphe new yorkais du réalisme criminologique est tel qu'aujourd'hui, le nombre des homicides dans cette ville (286 en 2017) est de 13% ce ce qu'il fut à son apogée de 1992. En 25 ans, 88% d'homicides en moins. Le réalisme new yorkais repose sur un simple théorème, foudroyant d'efficacité : les criminels ne s'arrêtent que quand on les arrête. "Arrêter" a bien sûr un sens préventif et répressif, il y a le contexte social et local - mais au fond tout tient à ce fondamental : la paix civique s'obtient en empêchant les criminels d'agir, par tous moyens légaux.

Chicago, c'est autre chose. La ville subit de plein fouet les effets d'un politiquement correct néo-puritain. On y refuse de voir que le problème n'est pas le racisme (qui bien sûr existe dans le pays) mais une guerre des gangs qui extermine les jeunes Noirs de la région. A Chicago, 30% de la population est noire et 80% des assassinés par armes à feu, aussi. Sur 10 de ces victimes noires, plus de 9 sont des adolescents ou jeunes hommes, tués lors d'affrontements criminels.