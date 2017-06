L'agression de NKM ou le retour de bâton de la présidentielle du renouveau des élites

Ce matin, à trois jours du second tour des élections législatives 20017, alors qu’elle tractait à la rencontre de ses électeurs sur le marché de la Place Maubert dans le Vème arrondissement de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet a été victime d’une agression. L’homme, d’une cinquantaine d’années aux allures de monsieur Tout-le-monde comme semblent le montrer les photographies de la scène a tranquillement pris la fuite après son acte, abandonnant le député sortant et ex-ministre, NKM, allongée sur le sol, inanimée.

Interrogée par BFMTV, une militante présente sur les lieux répondait par ce constat : « on voit de plus en plus de haine », qui appelle plusieurs remarques.

Dans une nation au passé révolutionnaire comme la nôtre, ayant autrefois légitimé la révolte, désormais réactualiséepar Jean-Luc Mélenchon, comme moyen d’obtenir de nouvelles conquêtes sociales, il serait bon de rappeler que ce populisme basique d’appel au peuple contre les élites, d’où qu’il vienne, est toujours susceptible de provoquer la violence.

La manipulation politique des passions négatives, comme le « tous pourris » parfois exprimé, souvent sous entendu qui poussait à une stupide et démagogique « Loi de moralisation de la vie politique », ou encore des incitations du genre de celle du leader de La France Insoumise à Marseille, il y à quelques jours, exultant : « Les jeunes, tapez dans le tas jusqu’à ce que le pays se réveille! » constituent un danger pour la paix sociale, comme tout ce qui favorise les divisions dans une nation.

En témoigne encore l’emploi de certains mots durant la campagne présidentielle faisant désormais parti du langage courant dans les médias comme le « dégagisme » pour désigner ce rejet « anti-système » des partis, ayant débouché sur l’élimination électorale de ceux qui, à droite comme à gauche, au Parti Socialiste comme chez Les Républicains, avaient représenté majoritairement, depuis trente ans, la vie politique française.

C’est pourquoi, si elles traduisent sans doute une montée de la violence au quotidien, les agressions dont sont victimes de plus en plus fréquemment les politiques doivent nous conduire à analyser plus sérieusement les profonds bouleversements de la vie politique française récemment traduits par les résultats des dernières élections.

Cette éviction des anciennes élites, fondée sur l’idée déstructurante du « ni droite, ni gauche » et réalisée par l’alliance du Modem et de En Marche, a en effet été plus ou moins instrumentalisée tout au long de cette campagne, par ceux qui souhaitaient occuper les places du pouvoir. Tous animés de bonnes intentions. De la volonté de réformer positivement le pays et de trouver des solutions à la grave crise économique qui le mine.

Ce vaste mouvement de contestation anti-élites a été revendiqué et incarné à des degrés divers par les discours des trois partis en tête des sondages : le Front National, qui fut historiquement le premier et unique parti anti-système sous la Vème, avec l’extrême gauche jadis minoritaire et aujourd’hui réinvestie par La France des Insoumis, et puis, depuis près d’un an an, par le mouvement En Marche, devenu La République En Marche.