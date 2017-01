Agnès Verdier-Molinié : "Aujourd'hui, les mesures qui se parent des vertus de la simplification de la fiscalité ne sont que poudre aux yeux"

Atlantico : votre première proposition concerne l'application du principe "Une lois votée, deux lois supprimées". Pourquoi l'application de ce principe est préférable à une refonte directe et totale du code du travail par exemple ? Et quelles pourraient être les autres pistes pour lutter contre l'obsession du texte" en France ?

Agnès Verdier-Molinié : Ce principe est la meilleure solution pour arriver petit à petit à réduire le nombre de lois, normes, règlements et le poids des Codes qui pèsent sur notre pays. D'autres pays ont adopté ce mode d'écrémage de la loi comme le Royaume-Uni. Ceci dit, pour aller encore plus vite, on peut aussi ajouter des lois de suppressions de lois comme en Allemagne, cela n'est pas incompatible. Le Parlement et le gouvernement doivent avoir un objectif commun de baisse du stock législatif. Aujourd'hui, personne n'a a ce stade évalué notre stock législatif.

Le Conseil d'Etat nous disait en 2006 décompter 10 500 lois et le secrétariat général du Gouvernement dit ensuite évaluer le stock de lois à en viron 2000. Cette mesure « pour une loi votée, deux lois supprimées » devrait permettre de supprimer une centaine de lois par an pendant le prochain quinquennat et donc de réduire le stock de 20% en 5 ans. Ce projet de loi, nous sommes en train de le rédiger de manière détaillée et nous le mettrons en ligne sur le site de la Fondation iFRAP très prochainement. On additionnera à cet objectif du « one in, two out », l’obligation de publication en open data en temps réel du stock normatif et législatif.

Une autre loi que vous proposez serait de supprimer une centaine de taxes et impôts et d'interdire les taxes qui rapportent moins de 100 millions d'euros. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un manque à gagner pour l'Etat ? Ces mesures qui paraîssent aller dans le bon sens ne seraient que de la poudre aux yeux ?

Il est ici question surtout de réduire la complexité fiscale. Cette simplification, beaucoup de gouvernements en ont parlé mais aucun ne l'a menée. Aujourd'hui, les mesures qui se parent des vertus de la simplification de la fiscalité ne sont que poudre aux yeux, celle du prélèvement à la source en premier lieu car cette réforme, telle que pensée par le gouvernement actuel va largement compliquer et coûter (2milliards environ) aux entreprises. Aujourd'hui, on dénombre 360 impôts, taxes et cotisations en France, un rapport de l'inspection générale des finances évalue le nombre de petites taxes (moins de 500 millions d'euros de recettes) à192.

Le but de la suppression de ces petites taxes sera aussi de mettre Bercy et le Gouvernement en configuration de ne plus appliquer cette pratique qui consiste à empiler les mini taxes (sur les produits de la mer, sur les cosmétiques...) à chaque nouveau sujet de société, création d'organisme public ou idée nouvelle de dépense.